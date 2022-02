Confrontatie zondag in 'Twee Zomers'

Foto: Eén/VRT - © Panenka 2022

De eerste zomer: de groep besluit om pillen te nemen en het draait al gauw uit op een stevig feestje. Sofie is het laatste meisje dat wakker blijft. Het wordt snel duidelijk wat er zich die bewuste avond heeft afgespeeld en wat er dus ook te zien is in de video.

Op het eiland confronteert Romée Peter nadat ze de beelden zag. Durft Peter het haar te vertellen?

'Twee Zomers', zondag 27 februari om 20.40 uur op Eén.