'Code van Coppens' serveert vettige frituursnacks op kerstdag

Op het menu bij Mathias en Staf Coppens op kerstdag? Geen hoogstaand kerstmenu, maar een stevige en vooral vettige portie frituursnacks. Hun tafelgasten? Lize Feryn, Klaasje Meijer, Joke Emmers en Jasmijn Van Hoof.

De dames lieten hun mooiste feest outfit alvast thuis, maar dat ze na hun deelname aan 'Code van Coppens' nog dagenlang naar ketchup en mayonaise zouden ruiken, dat hadden ze nu ook weer niet verwacht.

Wie trotseert het best liters saus en smerigheid? Wat hebben nieuwe patatjes te maken met bruine zeep? En een Coppens Speciale, hoe maak je dat juist? Lize Feryn en Klaasje Meijer, goede vriendinnen sinds hun deelname aan 'The Masked Singer', en Joke Emmers en Jasmijn Van Hoof, BFF’s sinds hun ontmoeting op de toneelschool, ondervinden het aan den lijve.

'Code van Coppens Unlocked': wegens succes verlengd tot en met 25 februariLiefhebbers van het tv-programma kunnen zich sinds enkele weken ook zelf, in real life, wagen aan de raadsels van Mathias en Staf in 'Code van Coppens Unlocked'. Wegens succes worden de escape rooms in de Stadsfeestzaal in Antwerpen nog eens verlengd tot en met 25 februari.

'Code van Coppens', zondag 25 december om 20.35 uur bij VTM.