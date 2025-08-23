'Clarkson's Farm' exclusief op Plattelands tv

Vanaf 31 augustus brengt Plattelands tv de populaire Britse docusoap 'Clarkson's Farm' naar Vlaanderen, met een exclusieve licentie tot 2027 voor de eerste drie seizoenen.

In deze reeks zie je Jeremy Clarkson – vooral bekend van 'Top Gear' – zoals nooit tevoren. Hij ruilt snelle wagens in voor tractoren en probeert zijn 400 hectare grote Diddly Squat Farm draaiende te houden.

De serie volgt op humoristische maar ook eerlijke wijze de uitdagingen van het boerenbestaan, met alle frustraties, blunders én kleine overwinningen die daarbij horen. Clarkson krijgt hulp van lokale experts, maar zijn onervarenheid zorgt vaak voor hilarische taferelen.

Plattelands tv zendt 8 afleveringen per seizoen uit, telkens met twee snelle herhalingen binnen 24 uur. Seizoen 1 loopt van 31 augustus tot 20 oktober, en krijgt later in 2025 een tweede run. Seizoen 2 start vanaf 4 januari 2026 en seizoen 3 vanaf 3 mei 2026.