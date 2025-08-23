Nieuwe naam en frisse stemmen voor Play Nostalgie: ook Sieg De Doncker en Axel Daeseleire versterken het najaar
'Familie' is terug! Dit zie je in de eerste week van het nieuwe seizoen
Nieuw gezinslid en verrassende familie-etentjes in het gloednieuwe seizoen van 'De Verhulstjes'

'Clarkson's Farm' exclusief op Plattelands tv

zaterdag 23 augustus 2025

Vanaf 31 augustus brengt Plattelands tv de populaire Britse docusoap 'Clarkson's Farm' naar Vlaanderen, met een exclusieve licentie tot 2027 voor de eerste drie seizoenen.

In deze reeks zie je Jeremy Clarkson – vooral bekend van 'Top Gear' – zoals nooit tevoren. Hij ruilt snelle wagens in voor tractoren en probeert zijn 400 hectare grote Diddly Squat Farm draaiende te houden.


De serie volgt op humoristische maar ook eerlijke wijze de uitdagingen van het boerenbestaan, met alle frustraties, blunders én kleine overwinningen die daarbij horen. Clarkson krijgt hulp van lokale experts, maar zijn onervarenheid zorgt vaak voor hilarische taferelen.

Plattelands tv zendt 8 afleveringen per seizoen uit, telkens met twee snelle herhalingen binnen 24 uur. Seizoen 1 loopt van 31 augustus tot 20 oktober, en krijgt later in 2025 een tweede run. Seizoen 2 start vanaf 4 januari 2026 en seizoen 3 vanaf 3 mei 2026.


K3 - K3 Show Zeesterren (CD | DVD)
CD
Justin Bieber - Swag (CD)
CD
Danny Vera - DNA (LP) (Coloured Vinyl)
CD
Bron: Ads&Data
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

TVV Familie 2025 Jelle en Yoko (VTM)

Louise voelt zich verraden. Bij Wolff & Bos dreigt de situatie helemaal uit de hand te lopen. De raid van Ward mondt uit in een gijzeling. Inspecteur Marlies Kennis treedt op als onderhandelaar voor de politie en leidt de operatie. De spanning is te snijden, vooral wanneer Ward ermee dreigt om ieder half uur een gijzelaar te executeren. Herbeleef de seizoensfinale van 'Familie'.

'Familie', om 16.25 uur op VTM.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 20:55
    VRT Zomerhit
    06:00
    Zig & Sharko
  • 21:05
    Mystery Road
    07:00
    Radio 2 op VRT Canvas: Zomerweekend
  • 20:50
    Geen uitzending
    06:00
    Tik Tak
  • 21:45
    Rookie
    05:15
    Geen uitzending
  • 20:30
    Don't Breathe 2
  • 20:30
    Baywatch
    08:35
    Geen uitzending
  • 21:30
    Police Interceptors
    07:00
    Willy
  • 21:25
    Interrogation Raw
    09:40
    Geen uitzending
  • 21:50
    Home Improvement
    06:00
    Joe
  • 20:30
    Se7en
    04:50
    Geen uitzending
  • 21:10
    NCIS
    02:05
    Criminal Minds
  • 20:35
    The Way Back
    02:00
    SurrealEstate
  • 21:35
    Virgin Island
    03:00
    Geen uitzending
  • 21:25
    Sin City Murders
    05:00
    Geen uitzending
  • 21:37
    Trends Talk
    06:00
    Herhalingslus
  • 21:44
    Diy on wheels
    05:55
    Sixties To Six
  • 21:35
    Peppe's Toscane
  • 21:40
    Grantchester
    02:45
    Scott & Bailey
  • 21:00
    From
    02:20
    The Resident
  • 21:25
    The Connection
    02:24
    EenVandaag
  • 21:20
    Prinsengrachtconcert 2025
    08:05
    Petrus in het land
  • 21:20
    Black Snow: Jack of Clubs
    02:45
    NOS Jeugdjournaal met gebarentaal