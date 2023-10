Charlotte Van Brabander onderwerpt iedereen aan een kruisverhoor in 'De Verraders'

Vanavond breekt dag drie van 'De Verraders' aan. In de aanloop naar de ronde tafel worden de posities ingenomen. Charlotte houdt er haar eigen methode op na om te weten te komen op wie de anderen zullen stemmen.

'Charlotte is de koningin van de intrige. Ze is dominant en neemt de leiding', klinkt het bij verrader Walter De Donder. 'We werden echt gekeurd zoals de Gestapo, allemaal op een rij. Een echt kruisverhoor', vult collega Bart Appeltans aan.

Aan de ronde tafel is het voor iedereen tijd om kleur te bekennen en de eerste moord te wreken. Maakt de groep nu wel komaf met een verrader of wordt er opnieuw een bondgenoot geliquideerd? Door een plotse verandering van tactiek lijken alle ogen plots op één iemand gericht...

'De Verraders', zondag 1 oktober om 19.55 uur bij VTM.

'​​De Verraders: De Ronde Tafel', zondag 1 oktober om 21.25 uur bij VTM.