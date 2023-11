Charlotte barst in tranen uit in 'De Verraders': 'Het maakt je knettergek'

In 'De Verraders' wordt de laatste rechte lijn richting de finale ingezet. En dat gaat bij verschillende deelnemers gepaard met heel wat emoties.

Iedereen verdenkt iedereen en zelfs de verraders ontsnappen er niet aan. Wanneer verrader Charlotte plots één van de hoofdverdachten wordt in het kasteel, barst ze in tranen uit. 'Mijn tranen zijn oprecht', klinkt het. 'Het is een combinatie van niet wíllen liegen, maar wel móeten liegen. Het liefst van al zou ik gewoon zeggen: ik ben een verrader, laat mij naar huis gaan. Het maakt je knettergek.' Speelt Charlotte haar spel of bezwijkt ze onder de druk? En kunnen de verraders de verdenkingen in hun richting nog afwenden?

'De Verraders', zondag 5 november om 19.55 uur bij VTM.

'​​De Verraders: De Ronde Tafel', zondag 5 november om 21.30 uur bij VTM.