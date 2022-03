Chaos breekt los in 'De Verraders': 'Dan is alles ontploft. Letterlijk alles is ontploft.'

De bondgenoten haalden vorige week opgelucht adem. 861.000 kijkers (live+uitgesteld+online) zagen hoe ze aan de ronde tafel met Walter een eerste verrader uit het kasteel wisten te verbannen.

Ook verrader Jamie-Lee stemde tegen Walter, zonder Loïc in te lichten. Doordat hij en Hannelore Walter volgden aan de ronde tafel, zijn zij nu hoofdverdachten. Het verraad van Jamie-Lee ligt Loïc tijdens het conclaaf nog steeds zwaar op de maag.'“Waarom waarschuw je mij niet als je weet dat Walter sowieso dood gaat?', richt Loïc zich komende maandag tot Jamie-Lee. 'Je hebt er op geen enkel moment met mij over gebabbeld. Geen enkel signaal, niks. Je zet mij compleet buiten spel. Ik heb nu zelf mijn graf gegraven.'

Hoe dan ook moeten Loïc en Jamie-Lee samen een belangrijke strategische keuze maken. Ze krijgen immers bezoek van Staf Coppens die hen voor de keuze stelt: verleiden ze een bondgenoot om zich aan te sluiten bij de verraders of zetten ze het spel met twee verder en vermoorden ze opnieuw één bondgenoot?

Tijdens een nieuwe missie moeten de kandidaten over stalen zenuwen beschikken. 'Tijd is hier cruciaal', vertelt Staf. 'Jullie gaan per twee een pikdonker kamertje binnen en blijven daar welgeteld 13 minuten en 13 seconden.' Die tijd moeten de kandidaten zelf inschatten en dat terwijl hen de stuipen op het lijf wordt gejaagd met enge geluiden en effecten. 'Het team dat het dichtst bij die tijd zit gaat naar de wapenkamer.'

Aan het einde van de dag is het tijd voor een bewogen ronde tafel. En die zorgt voor een plottwist van jewelste. Eén kandidaat pakt het heft in handen en komt met een verrassend manoeuvre op de proppen. Dat doet de emoties hoog oplopen en de chaos in de groep losbarsten. 'Dan is alles ontploft', klinkt het bij één van de deelnemers. 'Letterlijk alles is ontploft.'

'De Verraders', maandag 21 maart om 20.35 uur op VTM.