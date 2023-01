Cartoon Network en Boomerang starten 2023 met nieuwe afleveringen van populaire shows

Foto: Cartoon Network - © Day One MPM 2022

De epische avonturen gaan verder nu onze held Monkie Kid (aka 'MK') en vrienden vechten om de stad te verdedigen tegen nog 2 legendarische en gevaarlijke vijanden: de Bone Demon en de Spider Queen.

Bekijk de afleveringen van seizoen 2 en 3 van 'Monkie Kid' vanaf 20 januari elke weekdag om 16.50 uur bij Cartoon Network.

Vanaf 20 januari, elke weekdag om 16.50 uur

'De Wereld Rond met Scooby-Doo'

Vanaf 9 januari, elke weekdag om 14.05 uur

Scooby-Doo reist de wereld rond. Dus help hem en zijn vrienden bij het oplossen van nieuwe mysteries over de hele wereld! Deze stunt omvat de shows 'Wees cool, Scooby-Doo!' en 'Scooby-Doo! en Raad eens wie?'.

Bekijk alle Scooby-Doo afleveringen vanaf 9 januari elke weekdag om 14.05 uur bij Cartoon Network!

'Winter met Gumball'

Sinds 26 december, elke weekdag om 7.00 uur

Gumball en zijn vrienden wachten op jou voor een geweldige wintertijd. Bekijk je favoriete afleveringen van 'The Amazing World of Gumball' tijdens de speciale programmatie in winterthema!

Sinds 26 december kan je elke weekdag om 7.00 uur genieten van winterpret met Gumball bij Cartoon Network.

'Moley'

Vanaf 16 januari, elke dag om 13.30 uur



Op 16 januari starten tijdens het Cartoonito-blok op Boomerang gloednieuwe afleveringen van 'Moley'. Moley is een kleurrijke en hartverwarmende serie, waarbij in elke aflevering een echt gemeenschapsgevoel heerst. Tijdens zijn avonturen krijgt Moley te maken met verschillende thema’s zoals vriendschap en recycleren.

Ontdek de wereld onder de grond in 'Moley', vanaf 16 januari om 13.30 uur bij Boomerang.

'Verhalen Vertellen met Mr. Bean'

Vanaf 7 januari, elke zaterdag en zondag om 8.30 uur

Ben je klaar voor gloednieuwe verhalen? Mr. Bean vertelt op Cartoonito zijn grappige verhalen tijdens 'Verhalen Vertellen met Mr. Bean'. De marathon bevat onder andere aflevering van 'Mr. Bean: De tekenfilmserie'.

Ontdek de nieuwe verhalen vanaf 7 januari om 8.30 uur tijdens 'Verhalen Vertellen met Mr. Bean' tijdens het Cartoonito-blok op Boomerang.

'Scooby-Doo en Tom & Jerry Winterplezier'

Vanaf 26 januari, elke dag om 16.00 uur

Kijk naar de leukste Scooby-Doo en Tom & Jerry films.

Ga mee op avontuur met Scooby-Doo en zijn bende, of volg het oneindige kat-en-muisspel van Tom & Jerry.

Je ziet de Scooby-Doo en Tom & Jerry figuren vanaf 26 januari elke dag terug om 16.00 uur bij Boomerang.

Cocomelon

Elke dag tussen 8.00 en 14.00 uur

Tussen alle afleveringen door is het genieten met Cocomelon, waarbij ritmische muziekjes, bekende en eigen kinderliedjes worden gezongen. Zo leren kinderen spelenderwijs meer over kleuren, vormen, letters en cijfers.

Leer mee met 'Cocomelon', elke dag om 8.00 uur tijdens het Cartoonito-blok, bij Boomerang.