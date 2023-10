Burenruzie over perceelsgrens loopt uit de hand in het nieuwe seizoen van 'Vrederechters'

In een nieuw seizoen van 'Vrederechters' geven enkele nieuwe gezichten en oude bekenden een exclusieve blik achter de schermen van de rechtbank die het dichtst bij de mensen staat.

In Tongeren lopen de gemoederen hoog op over een perceelsgrens. De nieuwe buren willen de omheining verplaatsen, maar dat is absoluut tegen de wil van het koppel dat er al vijftig jaar woont. 'We hebben in die 50 jaar nooit problemen gehad en nu komen zij ons de wetten stellen', klinkt het boos. Vrederechter Rita Struyf tracht de kalmte te bewaren en naar een oplossing te zoeken…

'Vrederechters', donderdag 26 oktober om 21.45 uur bij VTM.