Bugs Bunny en Lucas de Spin nemen je in april mee op avontuur op Cartoonito

In de Tapsi Hapsi-brigade wachten elke dag nieuwe, uitdagende constructies, plezier en gelach op je! De personages werken met hun coole voertuigen op de gekste bouwplaatsen, en welke moeilijkheden er op hun pad komen, ze geven nooit op. Hun gekke brigade klaart de klus altijd!

De mini-afleveringen zijn elke dag te zien om 15.50 uur op Cartoonito. Zet je helm alvast maar op!

'Lucas de Spin'

Vanaf 10 april

Nieuwe afleveringen

'Lucas de Spin' volgt de avonturen van een sympathieke, ongelooflijk schattige springspin in een huis van mensenformaat in een rustig stadje. Deze vrolijke en muziekliefhebbende spin wil dat we hem vergezellen terwijl hij deze enorme wereld verkent. Hij verspreidt niet alleen liefde, maar maakt ook veel plezier tijdens de spannende avonturen die hij beleeft met zijn vrienden.

Bekijk elke dag om 15.30 uur de schattige avonturen van Lucas en zijn vrienden op Cartoonito.