Brutaal eerlijke Delphine Lecompte op schoot bij Luk Alloo in laatste aflevering van 'De Laatste 100 uur'

Waar het ene verhaal eindigt, kent het ander een begin. Dat geldt ook voor de programmatie bij Pickx+, die steeds woord houdt met de belofte de kijkers de strafste emoties te bezorgen.

Aanstaande woensdag, 15 maart 2023, verschijnt Luk Alloo voor het laatst aan de zijde van een centrale gast in 'De Laatste 100 uur'. Niemand minder dan Delphine Lecompte legt, zoals dat haar gewoonte is, haar hart open en bloot op tafel. Ze vertelt ronduit over haar levenslange zoektocht naar rust in hoofd en lichaam, en gaat geen enkel taboe uit de weg. Tijdens de laatste aflevering van het eerste seizoen worden alle verwachtingen opnieuw ingevuld en zet de Gentse verschoppeling – zo noemt ze zichzelf – de kers op de taart.

Natuurlijk laat Pickx+ de kijkers niet in de kou staan, want met een gloednieuw seizoen van 'Circle of Live Legends' staat het nieuwe bad vol emoties al klaar. De grootste artiesten van bij ons passeren samen met hun populairste hits de revue en nemen hun fanbase mee voor een streepje pure nostalgie. Charlotte Leysen ontvangt op 31 maart 2023 met Mama’s Jasje de eerste 'legends' die genadeloos de spits afbijten van een 5 weken durende trip down memory lane.

De zwartgallige, nomadische ziel van Delphine Lecompte

In de afgelopen weken konden Pickx+-kijkers onder begeleiding van Luk Alloo voor het eerst écht kennismaken met de mens achter de BV. We mochten meekijken in het hoofd en hart van onder andere Goedele Liekens, Eddy Planckaert, Guy Swinnen, Karen Damen en Rik Torfs. De verhalen die ze nooit eerder vertelden, lieten menig kijker achter met een krop in de keel. Natuurlijk kan de laatste aflevering dan niet anders dan de kers op de taart zijn. Delphine Lecompte vertelt in 55 minuten haar woelige levensverhaal, dat tot op het laatste moment een zoektocht zal blijken naar rust. Ze praat brutaal eerlijk over haar rebelse geschiedenis, waarin drank en de psychische onrust een rode draad vormen, maar legt ook de klemtoon op haar broos- en breekbaarheid. De ironie van een persoon als Delphine in een programma als 'De Laatste 100 uur' wordt pijnlijk duidelijk wanneer ze aan het einde vertelt over haar kijk op de dood. 'Ik leef samen met de dood, ik vind dat vitaliserend. Ik heb er zelf ook al heel dicht bij gestaan in 2020 toen ik suïcidaal excessief dronk. Ik belandde in comateuze toestand in het ziekenhuis met 4,6 promille in mijn bloed en ademhalingsstilstanden. Ik ben toen door het oog van de naald gekropen', concludeert ze. Hoe dan ook weet de dichteres perfect hoe ze wil herinnerd worden, als de dag ooit komt: 'Ik wil graag herinnerd worden als de weerbarstige herrieschopper die ik ben, krachtig en rebels.' Delphine, nu 45 jaar, geeft aan op haar gelukkigste te zijn. Ze verwoordt het zelf graag als 'ik heb in het artistieke eindelijk de juiste kanalen gevonden voor mijn zelfdestructie', maar ook haar grote en bijzondere liefde Omère speelt een grote rol.

A trip down memory lane dankzij 'The Circle of Live Legends'

Vanaf vrijdag 31 maart 2023 ontvangt host Charlotte Leysen gedurende vijf weken het sumum van de Vlaamse muziekindustrie. De artiesten die langskomen hebben stuk voor stuk hun steentje bijgedragen aan de Vlaamse muziekgeschiedenis en worden daarom terecht ware legendes genoemd. Op de line-up staan Mama’s Jasje, dat de spits mag afbijten, maar ook Guy Swinnen (The Scabs), Erik Goossens (Leopold 3), Gene Thomas (X-Session) en Paul Michiels (Soulsister) passeren de revue. 'Het eerste seizoen van 'Circle of Live' kreeg enorm veel goede reacties. De innige setting en ongedwongen manier van muziekmaken, blijkt erg in de smaak te vallen bij onze kijkers. De opnames met de legends zijn ondertussen achter de rug en ik heb 1 woord: kippenvel! Met het nieuwe seizoen houden we opnieuw woord aan onze belangrijkste belofte bij Pickx+: de sterkste emoties', klinkt het bij een enthousiaste Krijn Jonckheere van Pickx+.