Breken de 'Kung Fu Helden' letterlijk én figuurlijk met oude patronen in de ultieme finaletest?

Na elf dagen vol intensieve trainingen, diepe meditaties en innerlijke reflecties, is het laatste hoofdstuk aangebroken voor de 'Kung Fu Helden'. De studenten zetten alles op alles tijdens hun finale proef.

Dat wordt een combinatie van gevechtstechnieken en een breaking test, waarbij ze houten plankjes moeten breken met blote vuisten, voeten, knieën en ellebogen. Het is hét ultieme moment waarop ze de masters laten zien wat die elf dagen van discipline, focus en zelfinzicht hebben opgeleverd.

Astrid Coppens worstelde eerder met enorme stress en podiumvrees, en laat nu net zij als laatste aan de beurt zijn. 'Dat is al een test op zich, want de master weet dat ik stress heb om zo’n performance te doen. Hij heeft het extra moeilijk gemaakt voor mij', vertelt Astrid. Slaagt ze erin zichzelf te kalmeren en alle plankjes te breken?

Ook de andere helden groeien boven zichzelf uit. Arno Van Impe (Arno The Kid) leert zijn emoties eindelijk toe te laten en voelt zich sterker dan ooit. 'Ik kon niet over emoties babbelen en nu kan ik dat wel, op een rustige manier', vertelt Arno. 'Ik vergeet de oude Arno niet, maar ga die wel aanpassen met de nieuwe.'

De studenten nemen afscheid van de tempel, maar niet van wat ze hebben geleerd. 'Ik wil niet hervallen in oude patronen', zegt Kevin. 'Het is belangrijk om standvastig en bewust te blijven, want elke keuze heeft een consequentie. Het is aan mezelf om telkens bedachtzaam en helder die keuze te bepalen.' Anke sluit zich daarbij aan: 'Ook al hervallen we in oude gewoontes, we weten nu dat het ook anders kan. Ik heb me zelden zo blij, zo fit en zo gezond gevoeld als nu.'

'Kung Fu Helden', maandag 28 april om 20.40 uur bij VTM.