Bram speelt psychologisch spelletje in 'Het Onbekende'

De kandidaten in 'Het Onbekende' nemen vanavond een nieuwe, vlammende start op een racecircuit. Gaan ze zelf achter het stuur zitten of laten ze het over aan een onbekende?

Dat is het eerste dilemma van de dag. In duo's gaan ze de strijd met elkaar aan. Evelien en Bram worden elkaars tegenstanders. Maar Bram wil van de race ook een psychologisch spel maken. 'Misschien kan ik nog wat op haar gemoed spelen. Als het andere team vanavond de bekende eliminatie kiest, dan moet zij naar huis. Dus als ze wat langzamer rijdt, krijgen ze misschien de onbekende eliminatie en blijft ze erin', bedisselt Bram met zijn team. Hij gaat meteen in de aanval en probeert net voor de start in Evelien haar hoofd te kruipen. 'Jammer dat hij het zo wil spelen, maar iedereen heeft zijn eigen strategie in dit spel', aldus Evelien. Laat ze zich beïnvloeden door Bram of trapt ze vol op de gas?



