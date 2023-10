Bockie ontdekt het liefdesverhaal van Bart Tommelein en zijn vrouw in 'Dat Eet Dan Gelukkig Zijn'

Foto: VTM - © DPG Media 2023

In 'Dat Eet Dan Gelukkig Zijn', donderdag 12 oktober bij VTM 2, onderzoekt Bockie welke wonderen zich in de keukens van de koningin der badsteden voltrekken. In Oostende ontdekt Bockie niet alleen wat er in de kookpotten van burgemeester Bart Tommelein pruttelt.