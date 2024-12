Bockie De Repper 'gaat binnen' in het detentiehuis in 'Dat Eet Dan Gelukkig Zijn'

Wat smaakt er beter dan een portie gemengd? En dus schranst Bockie De Repper deze keer zijn weg door het hele land in 'Dat Eet Dan Gelukkig Zijn'.

In Kortrijk belandt hij - als bezoeker - in het detentiehuis in Kortrijk, waar kortgestraften hun leven weer op de rails proberen te krijgen. Al snel wordt duidelijk dat spaghetti bolognaise er niet alleen de maag vult, maar ook therapeutische krachten heeft.

'Dat Eet Dan Gelukkig Zijn', donderdag 5 december om 21.45 uur bij VTM 2 en ook op VTM GO.