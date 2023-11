Bockie De Repper en Mathieu Terryn vertrekken op 'zwantastische reis' in 'Snackmasters'

Foto: VTM - © DPG Media 2023

In 'Snackmasters' gaan chef-koks Loïc Van Impe en Stijn Rotthier de culinaire strijd met elkaar aan. Ze zetten hun tanden in de iconische Zwanworst, in een poging de gezellig ronddobberende worst uit blik perfect na te bootsen.

Terwijl de twee koks zwoegen en zweten om het recept van de snack te ontrafelen, komen Bockie en Mathieu alles te weten van 'Vince De Worstenprins' tijdens een 'zwantastische reis' doorheen de Zwanworstenfabriek in Oss.



'Snackmasters', woensdag 1 november om 20.35 uur bij VTM.