'Blind Getrouwd'-koppels organiseren laatste date voor mekaar

It's almost D-day voor de 'Blind Getrouwd'-koppels: binnen enkele dagen moeten Jolien, Brecht, Isabelle, Matthieu, Fleur, Alexander, Emma en Emile beslissen of ze getrouwd willen blijven of niet.

Maar dat doen ze niet zonder eerst een laatste date voor mekaar te organiseren. Een verslagje van de laatste afspraakjes, in de tiende aflevering van 'Blind Getrouwd'.

Fleur hoopte de rust te kunnen bewaren, maar de zenuwen krijgen haar toch te pakken: 'Alexander en ik hadden besloten de laatste twee weken, net als onze eerste maand samen, ook heel zorgeloos aan te pakken met een we-zien-wel-wat-er-komt-mentaliteit. Maar eens je in die laatste week zit, begin je sowieso onbewust na te denken, en dat zag ik ook bij Alexander. We hebben allebei een slapeloze nacht gehad omdat je bezig bent met dat beslissingsmoment.' Gelukkig heeft het koppel de perfecte anti-stress activiteit gevonden: ze laten zich gaan in een Rage Room. Goldband’s 'Ik maak alles kapot, maar niet bij jou', gaat niet op voor Fleur en Alexander. Alles moet eraan.

Jolien en Brecht gaan wakeboarden, gevolgd door een vespatocht en een picknick.'“Dat is de date die ik Jolien had voorgesteld in het fotoboek dat ik haar cadeau deed in het begin van ons avontuur. Ik dacht dat het onze eerste date zou zijn, maar het werd onze laatste.' De picknick vindt plaats in de schaduw van het Paddenbroek in Gooik: een symbolische plek. 'Hier is het begonnen want hier trouwden we, hier is nu onze laatste date en hier is ook ons beslissingsmoment morgen. De cirkel is rond nu. Dat is heel gek om te beseffen', klinkt het weemoedig bij Jolien.

Matthieu en Isabelle gaan glampen in Marche-en-Famenne. Isabelle probeert de weg te vinden in het bos, maar Matthieu vertrouwt het zaakje niet. 'Als je kunt vertrouwen op VTM om een vrouw te vinden, kan je mij nu toch ook vertrouwen om de weg te zoeken hé', klinkt het gevat bij Matthieus echtgenote.

De tango, het blijkt de favoriete dans te zijn van zowel Emma als Emile. Emma hoopt dat een dansles het vuur tussen hen zodanig aanwakkert dat de twijfelaar in haar het zwijgen wordt opgelegd. Daarna is het tijd om hun spullen te pakken en opnieuw 3 dagen apart te gaan wonen zodat ze elk hun keuze kunnen maken. Maar vooraleer ze de deur van hun appartement mogelijk definitief achter zich toe trekken, heeft Emile eerst nog een verrassing in petto voor zijn vrouw.

'Blind Getrouwd', maandag 13 november om 20.35 uur bij VTM.