'Blind Getrouwd'-koppels gaan back to basics en trekken eropuit met de campervan

Hoe reageert Isabelle wanneer Matthieu thuiskomt met een oorbel? Wat antwoorden Emma en Emile wanneer seksuoloog Wim Slabbinck polst hoe het zit op vlak van intimiteit? Hoe luidt de ongezouten mening van Fleurs ouders over Alexander?

En over deze hoeven we niet mysterieus te doen: Brecht wordt uit zijn lijden verlost en is dolblij wanneer 'zijn' Jolien na enkele dagen in het buitenland terug huiswaarts keert. Al kan ze meteen opnieuw haar valies pakken, want de 4 koppels vertrekken op koppelsweekend!

'De koppels hebben een intense periode achter de rug, de adrenaline is ondertussen gezakt en ze staan opnieuw met hun beide voetjes op de grond. Dit is een goed moment om even in te checken bij hen', zegt relatietherapeute Sarah Hertens. 'Na de prachtige trouw en de paradijselijke huwelijksreis, is het ook wel goed om een beetje avontuur te brengen, wat ook weer een hele andere dynamiek kan teweegbrengen bij de koppels.'

Een eerste portie avontuur beleven ze al onderweg. Als ze de Volkswagen-busjes überhaupt gestart krijgen, tenminste. Digitale navigatie is uit den boze. Fleur & Alexander, Matthieu & Isabelle, Jolien & Brecht en Emma & Emile moeten de weg zien te vinden met een landkaart, en dat gaat bij de ene al wat vlotter dan bij de andere...

Op de eindbestemming wachten experten Sarah Hertens, Wim Slabbinck, Filip Geelen en supporter van de liefde, Ingeborg, de koppels op voor een emotionele en avontuurlijke tweedaagse.

