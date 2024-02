Blijft de 71-jarige Wilfried wedstrijden lopen of gooit hij de handdoek in de ring: 'Wat Zou Jij Doen?'

De 71-jarige Wilfried uit Torhout loopt al heel zijn leven en heeft al zo'n 51 marathons op de teller staan. Nu hij een dagje ouder wordt, merkt Wilfried dat hij de wedstrijden fysiek niet meer even goed aankan als vroeger.

Vooral zijn vrouw is erg ongerust over zijn gezondheid. Hoewel zijn lichaam aangeeft dat hij moet stoppen, houdt zijn geest hem tegen. 'Lopen is mijn leven. Dat brengt een zekere vorm van euforie', klinkt het. 'Een dag niet gelopen, is een dag niet geleefd.' Moet hij doorgaan met zijn passie of niet? Dat beslist het publiek in 'Wat Zou Jij Doen?'.

Wilfried is niet de enige die een duwtje in de rug nodig heeft. Moet het jonge koppel Niels en Soraya (Machelen) hun huis verbouwen of eerst in het huwelijksbootje stappen? Gaat Wieb (Leuven) cohousen of keert ze terug naar ‘hotel mama’? Laat Inge (Stekene) een waardevolle tattoo zetten? En welk type wc-papier moet Seppe (Schoten) kiezen? Ook over deze dilemma’s buigt het publiek zich in ‘Wat Zou Jij Doen?’.

'Wat Zou Jij Doen?', donderdag 22 februari om 20.35 uur bij VTM.