Blij weerzien en onverbloemde jaloezie in nieuwe week van 'B&B Zoekt Lief'

De tijd begint te dringen in 'B&B Zoekt Lief'. In een nieuwe week, van maandag 7 tot en met donderdag 10 augustus bij VTM, schakelen de vrijgezellen een versnelling hoger in de ultieme poging hun B&B-uitbater te verleiden.

Maar ook An Lemmens zit niet stil en stuurt een bonte groep nieuwe vrijgezellen richting het buitenland. Gooien zij roet in de plannen van de andere vrijgezellen?

Terwijl Mabel in Frankrijk bekomt van de ziekenhuisopname van Hans en de komst van vrijgezel Daniel, krijgt ze een onverwacht telefoontje. Marc, die Mabel als eerste naar huis stuurde, blijkt nog in Bordeaux te zijn. Ze besluiten om opnieuw af te spreken en tijdens die date moet Mabel iets opbiechten… 'Ik ben echt blij dat ik vandaag gekomen ben. Ik zat nogal in een emotionele achtbaan met alles wat er gebeurd is. Ik moet wel toegeven dat ik misschien iets te snel ben geweest toen ik jou naar huis stuurde. Ik heb me laten meeslepen door de situatie', vertelt Mabel. Blijft het bij vriendschap of bloeit er toch meer?

In Spanje bereikt de jaloezie onder de dames van Wim een hoogtepunt. Wanneer hij de drie vrijgezellen meeneemt op date naar een karaokebar, gaat vooral Valerie met alle aandacht lopen. Tot grote ergernis van Carol en Kate. 'Valerie staat tegenwoordig altijd op de voorgrond. Het begint ons langzaamaan te irriteren', vertelt Carol. Ondertussen genieten Nele en Stefaan van een innig moment te midden van de jungle. Bij Sandra, Alicia en Frank arriveren de laatste vrijgezellen. Vooral in de B&B van Frank zorgt de komst van vers bloed voor een totale ommekeer in de sfeer… 'Ik ben enorm geschrokken van de concurrentiestrijd tussen de vrouwen. Ilse geeft me het gevoel dat ik hier niets kan komen doen en dat alles al in kannen en kruiken is', klinkt het bij nieuwe vrijgezel Catharina.

'B&B Zoekt Lief', van maandag tot donderdag om 20.40 uur bij VTM.