Birgit Van Mol presenteert straffe verhalen uit het buitenland in 'Telefacts Zomer'

Vanaf dinsdag 30 mei tot het einde van de zomervakantie presenteert Birgit Van Mol op dinsdag en donderdag rond 21.35 bij VTM het reportagemagazine 'Telefacts Zomer'.

De kijker mag zich verwachten aan een mooie mix van straffe verhalen uit het buitenland, met reportages als ‘Op bezoek bij Andrew Tate: omstreden influencer en gevaarlijke vrouwenhater’, ‘De zedenzaak tegen comedian Bill Cosby’, ‘Moord op bestelling’, ‘De meest luxueuze vakantiebestemmingen ter wereld’ en ‘Rosewood Sao Paulo, van kraamkliniek tot luxehotel’. Starten doet Birgit Van Mol op dinsdag 30 mei en donderdag 1 juni met een tweeluik: 'The Kardashians, de zoektocht naar roem en rijkdom'.

Birgit Van Mol: 'Ook in de zomer willen we met 'Telefacts' voor kwalitatieve docu’s zorgen. Ik durf te zeggen dat de thema’s dit jaar nog meer dan andere jaren enorm divers zijn. Zo is er een docu over Andrew Tate, de vermeende mensenhandelaar en verkrachter, zoemen we in op het proces tegen Bill Cosby, starten we met een tweeluik over The Kardashians en brengen we een docu over een dark web site waarop je geld kon betalen om iemand te laten vermoorden. En uiteraard zijn er ook enkele meer typische zomerse reportages bij, denk aan repo’s over toerisme, pure luxehotels, de meest extravagante jachten en mensen die hun woning verkopen om met een grote camper - hun nieuwe huis op wielen - de wereld rond te reizen.”

'The Kardashians, de zoektocht naar roem en rijkdom'

De Kardashians zijn wereldberoemd: Kim Kardashian, haar zussen Khloé en Kourtney, haar halfzussen Kylie en Kendall en haar moeder Kris Jenner. Iedereen kent hen. De dames hebben er dan ook alles aan gedaan om hun eigen Hollywoodsprookje te bouwen. Kim wilde koste wat het kost beroemd worden en nam daarvoor speciaal een mediastrateeg onder de arm, Sheeraz Hasan. Samen met hem en heel haar entourage, stippelde ze iedere stap zorgvuldig uit.

Kim begon in de schaduw van een andere bekendheid, Paris Hilton, maar ze groeide zelf uit tot één van de meest gevolgde vrouwen op Instagram. Van een gelekte sekstape maakte zij een opportuniteit. Het hielp de familie mee aan een eigen realityreeks: 'Keeping Up with The Kardashians'. Nog steeds doen geruchten de ronde dat Kim de video zelf heeft gelekt om zo in de spotlights te komen. Ze trouwde twee keer en maakte reclame voor zowat alles waarvoor je reclame kan maken: van betaalkaarten en make-up, tot supermarkten en sportschoenen. Volgens Kim Kardashians entourage heeft de ster veel te danken aan haar moeder, Kris Jenner. Zij zou het meesterbrein zijn achter haar dochter als merk.

'Telefacts Zomer' neemt je twee afleveringen mee in het verhaal van de Kardashians. Intimi leggen uit hoe een hele familie in zo’n korte tijd beroemd en rijk kon worden en wat ze moesten doen om hun eigen Hollywoodsprookje te schrijven.

Alle 'Telefacts Zomer' uitzendingen zijn ook, zowel live als achteraf, te bekijken op VTM GO.

'Telefacts Zomer', vanaf 30 mei op dinsdag en donderdag om 21.35 uur bij VTM.