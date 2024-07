B&B-uitbaters uit 'Met Vier in Bed' gaan een actieve week tegemoet

Paardenmennen met Willy Naessens, een wedstrijdje garnalen pellen, spelen tussen de koeien en een activiteit met speciale ezels. De B&B-uitbaters uit 'Met Vier in Bed' maken zich klaar voor een actieve week.

Op maandag logeren de B&B-uitbaters in Elzele, een gemeente in het Waalse Henegouwen. In een adembenemend heuvellandschap en tussen de weiden openden Cindy en Sven tien jaar geleden hun B&B La Douceur de la Miclette. Cindy en Sven verwennen hun gasten met een aperitiefje, een aperitiefje en… een aperitiefje. Bekomen van al die bubbels kunnen ze in het bubbelbad van de prachtige wellness. Naast aperitiefjes en een overheerlijk ontbijt staat er ook een activiteit met ezels op het menu. Al blijken dat wel heel speciale ezels te zijn…

Met een bulderlach en open armen ontvangen Ann en dochter Cinzia hun concullega’s in Avelgem. Daar zijn ze te gast bij B&B De Gouden Klokke, bekend voor zijn gastronomische keuken met Ann's man achter het fornuis. Na een overdaad aan eten en drinken nemen Ann en Cinzia hun gasten mee naar de stoeterij van Willy Naessens. Willy en zijn vrouw Marie-Jeanne staan de B&B-uitbaters in hoogst eigen persoon op te wachten en nodigen hen uit voor een wedstijdje paardenmennen. Maar Willy zou Willy niet zijn als hij niet eerst zelf een demonstratie zou geven.

Op woensdag trekken de B&B-uitbaters naar Alveringem. Lut, net met pensioen, is de bezieler van B&B Den Levensstroom. De gewezen boerin verbouwde oude varkensstallen tot een spirituele plek waar iedereen omringd door de natuur tot rust kan komen. Samen met hartsvriendin Greta vormt Lut een olijk duo. En ze zijn in hun nopjes. Ze nemen hun gasten mee naar een oud cafeetje voor een huisgemaakte Picon, maar het mag ook wat actiever zijn voor de vrolijke dames. Tussen de koeien en het stro spelen ze een hilarisch spel met hun gasten.

Bigel en Maaike leerden elkaar jaren geleden kennen op de hotelschool en de vriendinnen zijn sindsdien onafscheidelijk. Samen runnen ze B&B Jeanne in het centrum van Nieuwpoort. Op donderdag willen ze hun gasten het échte Nieuwpoort leren kennen en dus trekken ze naar het strand en bezoeken ze de bekende vismijn. Wie kan het snelst garnalen pellen en wint een kus van de veilingmeester? Maar dé hamvraag van de dag: welke B&B-uitbaters verzamelen de meeste bedjes en mogen de 'Met Vier in Bed'-trofee aan hun voordeur vereeuwigen?

'Met Vier in Bed', van maandag 22 juli tot en met donderdag 25 juli om 20.35 uur bij VTM.