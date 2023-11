'Belpop' buigt zich over de Belgische Eurodance

Deze dubbelaflevering over Belgische Eurodance teleporteert ons naar de dansvloer van de jaren '90 en nillies waar de elektronische beats hoogtij vieren.

In 1989 scoort Technotronic een wereldhit met Pump up the Jam en plaveit de weg naar het buitenland. Een rist Belgische dance-acts volgen en scheren op hun beurt internationaal hoge toppen. Door de opkomst van MTV en de videoclipcultuur moeten acts visueel zijn, dus wordt er vaak beroep gedaan op verdienstelijke zangeressen die de nummers inzingen in de studio en mooie playbackende frontvrouwen die de honneurs waarnemen op het podium.

Het genre mag in het buitenland dan wel razend populair zijn, door de alternatieve muziekpers en Vlaamse media wordt het stiefmoederlijk behandeld. Met uitzondering van Tien om te zien dat de acts graag ziet komen. Maar wanneer programmator Jos Van Oosterwijck beslist dat playback niet langer is toegestaan en voortaan iedereen live moet performen, dreigt het einde voor menige band.

Deel 1 met onder anderen Technotronic, 2 Unlimited, 2 Fabiola, Milk Inc., Fiocco en The Mackenzie Feat. Jessy

Met getuigenissen van Jo Bogaert, Manuela Kamosi, Filip De Wilde, Patrick Busschots, Ray Slijngaard, Pete Waterman, Jean-Paul De Coster, Pat Krimson, Regi Penxten, Zohra Aït-Fath, Jan Vervloet, Geert Sermon, Katia Vlerick, Filip Vandueren, Karen Boelaerts, Jessy De Smet, Miss Bambi en Wout Van Dessel.

'Belpop', woensdag 15 november om 21.20 uur op VRT CANVAS.