Bekijk de nieuwste films en series op Paramount kanalen in februari

Nick Jr., Nickelodeon, MTV, Comedy Central en Paramount Network vullen februari met veel nieuws in de programmering! Hierbij een overzicht van alles wat er in deze maand te zien is.

Nickelodeon & Nick Jr.

Voor de jongsten thuis staat Nick Jr. weer klaar om de dagen te vullen met plezier met 'The Adventures of Paddington'. Vanaf maandag 29 januari zijn er twee weken lang gloednieuwe afleveringen te zien van maandag tot en met vrijdag om 15.30 uur. Ga samen met Paddington op pad en volg zijn dagelijkse spannende activiteiten.

Ook kan er genoten worden van de nieuwe afleveringen van 'Bossy Bear' die samen met zijn beste vriend Turtle de meest gekke avonturen beleeft. Vanaf maandag 12 februari kun je twee schoolweken elke avond om 18.30 uur hun nieuwste stunts bekijken.

Maak je klaar voor nog meer fun op Nickelodeon deze maand. In januari kon je al van de Nickelodeon All Star Stunt genieten en ook deze maand kun je tot vrijdag 9 februari elke schooldag je favoriete shows zoals 'The Thundermans', 'Henry Danger', 'Het Heuse Huize Herrie' en 'Young Dylan' om 19.00 uur zien.

Nog niet genoeg marathons gehad? Jouw favoriete animatieseries worden in de AfterToons Stunt vanaf maandag 29 januari tot en met vrijdag 8 maart elke schooldag om 16.00 uur uitgezonden. Geniet van 'The Loud House', 'The Casagrandes', 'SpongeBob' en de gloednieuwe komedieshow 'Rock, Paper, Scissors'. Volg het trio van kamergenoten in hun absurde avonturen.

MTV

Veel nieuwe seizoenspremières op MTV in februari. Kruip met het koude weer heerlijk op de bank om nieuwe afleveringen van je favoriete shows te kijken.

In januari kon je genieten van het gloednieuwe seizoen 13 van 'Ink Master'. Vanaf maandag 5 februari staan seizoen 10 en 11 van 'Ink Master' elke werkdag om 18.15 uur voor je klaar. In seizoen 10, genaamd 'Return of the Masters', komen drie winnaars van vorige seizoenen bij elkaar om nieuwe teams van de beste tattoo-artiesten van het land te coachen. Ze krijgen uitdagende opdrachten en leggen het tegen elkaar af in spannende eliminatierondes. De winnaar gaat naar huis met de hoofdprijs van $100.000.

The Geordie’s are Back! Seizoen 24 van 'Geordie Shore' staat voor je klaar met 10 nieuwe afleveringen. Volg de OG’s in hun chaotische levens, waarbij thema’s als nieuwe relaties, ouderschap, trouwerijen, en geteste vriendschappen allemaal voorbij komen. Ben je klaar om samen met de Geordie’s naar Cyprus te reizen? Tune elke maandag vanaf 5 februari in om 22.00 uur.

Comedy Central

'The King of Queens' zal binnenkort op Comedy Central in Nederland te zien zijn! De populaire sitcom gaat op maandag 5 februari om 23.00 uur in première en is wekelijks te zien van maandag t/m donderdag. Waan jezelf in NYC met Doug en Carrie Heffernan, gespeeld door Kevin James en Leah Remini, die samen met Carrie’s eigenaardige vader een woning delen. Is dat vragen om problemen?

Tijd voor fun! Graham Norton is met zijn aanstekelijke, Ierse grappen terug met 'The Graham Norton Show' S31. Vanaf 5 februari kun je elke maandag om 21.30 uur genieten van een nieuwe aflevering. Je kan een A-lijst van beroemdheden, fantastische livemuziek, en natuurlijk heel veel humor verwachten.

Paramount Network

Paramount Network staat tijdens de Icons of Cinema maand weer voor je klaar met de allerbeste films. Elke werkdag kan je om 20.30 uur neerploffen op de bank met fantastische filmklassiekers die heel wat prijzen op hun naam hebben staan. Ontdek de American dream in 'American Beauty', dompel je onder in het rijke en mysterieuze bestaan van Jay Gatsby in 'The Great Gatsby', identificeer jezelf met een straaljagerpiloot in 'Top Gun', volg de New Yorkse maffiafamilie in 'The Godfather' en kijk naar spannende gevangenisverhalen in 'Shawshank Redemption'.