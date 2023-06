Bekend en onbekend Vlaanderen steunt Special Olympiërs met een grote supporterswave in 'Alles voor de Spelen'

De Special Olympics zijn volop aan de gang in Berlijn. Om onze 90 Belgische atleten een duwtje in de rug te geven haalden Koen Wauters en Gilles Dupont de voorbije weken álles uit de kast.

In 'Alles voor de Spelen' riepen ze iedereen op om een video in te sturen en zo de grootste supporterswave ooit te lanceren. Heel wat bekende en onbekende mensen stuurden hun filmpje in om de Belgische atleten naar een topprestatie te helpen. In de supportersvideo duiken naast tal van onbekende enthousiastelingen en sportclubs ook Tom Waes, Julie Van den Steen, Sven Nys, Marijn Devalck, Birgit Van Mol, Grace, Gustaph, Dany Verstraeten, Lies Vandenberghe, Metejoor, Kürt Rogiers, Guga Baúl, Gunther Neefs, Pauline, Zita Wauters, Jérémie Makiese en Bart Cannaerts op met een overtuigende wave. Hoe onze Belgen het er vanaf brengen op de Special Olympics weten we komende zondag, wanneer het doek valt over de Spelen in Berlijn.

Deze supportersvideo is nog maar een kleine greep uit de vele video’s die Koen en Gilles toegestuurd kregen. Wie zelf een supporterswave wil posten kan dat nog steeds doen met de hashtag #allesvoordespelen. De volgende dagen moeten de atleten nog volop aan de bak op de Special Olympics, dus alle steun is welkom om hen dat laatste duwtje in de rug te geven.

'Alles voor de Spelen', zondag 25 juni om 19.55 uur bij VTM.