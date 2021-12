Begin het nieuwe jaar met de nieuwe premières op BBC First

Vier het nieuwe jaar met BBC First en veel spannende premières. Van de meeslepende verfilming van 'Around the World in 80 Days' en 'Dracula', tot aan de nieuwe misdaadserie 'Granchester': ook in 2022 heeft BBC First voor ieder wat wils.

De nieuwste verfilming van de roman 'Around the World in 80 Days' pronkt met David Tenant ('Broadchurch', 'Doctor Who') in de hoofdrol en beloofd veel spanning en avontuur, allemaal te beleven vanuit het comfort van je eigen woonkamer.

Van de makers van veelgeprezen Sherlock komt nu 'Dracula', een moderne interpretatie van een literaire klassieker. Veel mensen zijn bekend met dit eeuwenoude verhaal, maar deze driedelige serie brengt het verhaal naar de 21ste eeuw en mag niet ontbreken van je kijklijst!

Ten slotte is er voor fans van misdaadseries een gloednieuwe serie: 'Granchester'. De serie vindt plaats in de jaren ’50 in een pittoresk dorpje net buiten Cambridge. De wereld van de lokale predikant, gespeeld door James Norton ('McMafia', 'Happy Valley') komt ondersteboven te staan wanneer er een moord plaatsvindt en hij noodgedwongen detective moet spelen.

'Around the World in 80 Days' gaat zondag 16 januari om 20.00 uur in première bij BBC First

'Around the World in 80 Days', een meeslepende bewerking van Jules Verne’s roman, komt in het nieuwe jaar naar BBC First. In de achtdelige serie speelt David Tennant de rol van de onverschrokken ontdekkingsreiziger Phileas Fogg. Ook Ibrahim Koma als de wispelturige Passepartout en Leonie Benesch als de jonge journaliste Abigail 'Fix' Fortescue maken onderdeel uit van de cast.

Als gevolg van een bizarre weddenschap gaan Fogg en zijn bediende, Passepartout, de legendarische uitdaging aan om de wereld rond te reizen in slechts 80 dagen. Ze krijgen al gauw gezelschap van de journaliste in spé Abigail 'Fix' Fortescue, die de kans grijpt om verslag te doen van dit buitengewone verhaal. De serie is bewerkt door een team van bekende schrijvers onder leiding van Ashley Pharoah ('Life On Mars', 'Ashes To Ashes', 'The Living And The Dead') en Caleb Ranson ('Child Of Mine', 'Heartless').

'Dracula' gaat woensdag 12 januari om 21.00 uur in première bij BBC First

De makers van 'Sherlock' brengen een gloednieuwe kijk op de meest beroemde vampier van allemaal: de magnifieke, broeierige en met name dodelijke graaf Dracula.

Het is 1897. De Engelse advocaat Jonathan Harker reist naar Transsylvanië om een nieuwe cliënt te ontmoeten en tegelijkertijd is dit de start van een legende. Dit is het verhaal van een angstaanjagend, doolhofachtig kasteel, van ondode bruiden en een vampier die de ambitie heeft om de nieuwe wereld te veroveren.

Claes Bang speelt de hoofdrol als Graaf Dracula, met John Heffernan als Jonathan Harker. Ook Dolly Wells, Joanna Scanlan, Morfydd Clark, Sacha Dhawan, Nathan Stewart-Jarrett, Jonathan Aris, Lyndsey Marshal, Lydia West en Matthew Beard behoren tot de cast van 'Dracula'.

'Grantchester' gaat zondag 9 januari om 21.00 uur in première bij BBC First

Het is 1953 en Sidney Chambers (James Norton) is predikant van Grantchester, een dorpje net buiten Cambridge. Sidney heeft een rustig leven. Tenminste, dat was het – totdat er een moord op zijn pad komt.

Verstrikt in een web van leugens, verraad en moord, ontdekt Sidney al snel dat zijn inzicht in de menselijke conditie en het natuurlijke vertrouwen dat mensen in hem hebben, betekent dat hij uitblinkt in zijn nieuwe positie als 'detective'.

Sidney wordt tijdens zijn reis in deze duistere wereld vergezeld door de sympathieke, maar cynische inspecteur Geordie Keating (Robson Green), naïeve vertrouwenspersoon Leonard Finch (Al Weaver) en zijn strenge huishoudster Mrs Maguire (Tessa Peake-Jones).

Maar misdaad is niet het enige dat Sidney bezighoudt. Hij is namelijk smoorverliefd op de grappige en mooie Amanda (Morven Christie), maar de hoop om haar hart ooit te veroveren is vervloog toen hij predikant werd. Kun je nog steeds het beste in mensen zien wanneer de wereld van moord je vraagt om het slechtste te zien?

In januari kan je de volgende series blijven kijken bij BBC First:

'Ragdoll' elke donderdag om 22.00 uur tot 13 januari

'Vienna Blood' elke zondag 21.00 uur tot 2 januari