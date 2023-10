Bart Appeltans onder de indruk van 'Huis Gemaakt'-maquettes

Dinsdag 31 oktober start het nieuwe seizoen van 'Huis Gemaakt' bij VTM. De vervallen panden in Aalst, Antwerpen en Hasselt zijn toe aan een complete make-over. Maar wie zich aan dit renovatieavontuur mag wagen, beslissen juryleden Bart Appeltans, Béa Vandendael en Cerina Marchetta.

Per pand kiezen ze twee gelukkige koppels die niet alleen de maquette mogen inkleden, maar ook met de breekwerken mogen starten. Wanneer Ana en Enis uit Antwerpen hun maquette komen presenteren, hopen ze dat de jury één belangrijk detail opmerkt: de plintjes. 'Die teken ik zelfs niet in mijn 3D-ontwerpen', lacht Bart. En ook Cerina is enthousiast: 'Ik ben heel blij dat ik plintjes in de maquette zag. Het is de kers op de taart, de afwerking van je vloer naar je wand. Dan is het netjes.' Maar kunnen ze daarmee ook de jury overtuigen?

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

'Huis Gemaakt', dinsdag en donderdag om 20.35 uur bij VTM en op VTM GO.