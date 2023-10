Ballon d'Or exclusief en live te volgen bij Pickx+

Aanstaande maandag 30 oktober wordt de prestigieuze Ballon d'Or uitgereikt in het Parijse Théâtre du Châtelet. Wie van de genomineerden met de felbegeerde trofee naar huis wandelt, is nog maar de vraag.

Tussen de lijst van genomineerden ook twee Belgische topvoetballers. Zal Kevin De Bruyne (Manchester City) de Ballon d’Or mee naar huis nemen en zo de Frans spits Karim Benzema opvolgen? Of wordt het een achtste gouden beeldje voor de Argentijnse wereldkampioen Lionel Messi of wie weet wel de eerste voor de Noorse superspits Erling Haaland? Ook Thibaut Courtois (Real Madrid) kan net als vorige editie in de prijzen vallen, want ook dit jaar is hij genomineerd voor de Lev Yashin Award, de prijs voor de beste doelman ter wereld. Het Gala van de Ballon d’Or belooft naar jaarlijkse gewoonte een schitterend en prestigieus evenement te worden, inclusief de glamoureuze rode loper. De gehele gala-avond is exclusief en live te bekijken bij Pickx+ vanaf 20.00 uur, onder deskundige begeleiding van sportcommentator Sverre Denis en voetbalanalist en voormalig doelman Wim De Coninck.

Maandagavond 30 oktober 2023 wordt voor vele voetballiefhebbers en -kenners een bijzondere avond, want dan staat er een nieuwe editie van het prestigieuze Gala van de Ballon d’Or op het programma in het Parijse Théâtre du Châtelet. Lionel Messi prijkt, zoals gewoonlijk, bovenaan de lijst van topfavorieten, zeker aangezien zijn eeuwige rivaal Cristiano Ronaldo er voor het eerst sinds 2003 niet bij is. Wie ook op de genomineerdenlijst staat voor de felbegeerde Ballon d’Or, is Kevin De Bruyne. Als metronoom en patron van treblewinnaar Manchester City, kende hij een bijzonder straf seizoen, maar het falen van de Rode Duivels in Qatar en zijn blessure in de CL-finale spelen mogelijks in zijn nadeel. Beter doen dan zijn derde plaats van vorig jaar zal moeilijk zijn. Insiders verwachten onze landgenoot wel in de top 10, net als zijn teamgenoten Rodri en medefavoriet Erling Haaland, Vinicius Jr van Real Madrid, Harry Kane van Bayern München, Antoine Griezmann van Atletico Madrid en ex-Charleroispits Victor Osimhen (Napoli).

Als tweede en laatste Belgische vertegenwoordiger is Thibaut Courtois (Real Madrid) terug te vinden bij de genomineerden voor de Lev Yashin Award, de prijs voor de beste doelman ter wereld. In het afgelopen jaar droeg Courtois die titel al met grootsheid. Bij de vrouwen geen Belgen en ook geen verrassingen. Alexia Putellas, de winnares van de voorbije jaren, is er door een lange blessure niet bij. Uiteraard staan er wel veel Spaanse vrouwen op de shortlist na hun wereldtitel. Bonmati lijkt de grote favoriete.

Neemt Lionel Messi zijn achtste en waarschijnlijk laatste Ballon d’Or mee naar huis? Mag Thibaut Courtois zich ook in het komende jaar de beste doelman ter wereld blijven noemen? Je kan het maandagavond 30 oktober 2023 ontdekken bij Pickx+. Om 20.00 uur is er de glamoureuze rode loper, die duurt tot 20.30 uur. Na een korte pauze gaat de liveshow van start om 20.45 en om 22.30 uur kent de kijker alle winnaars. Tijdens de uitzending zullen sportcommentator Sverre Denis en ex-doelman en voetbalanalist Wim De Coninck de kijker voorzien van de nodige deskundige commentaren.