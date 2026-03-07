Axel Daeseleire waagt zijn kans in 'Stukken Van Mensen': 'Fatsoenlijk openingsbod, maar daar kunnen we niet mee werken'

Niemand minder dan Axel Daeseleire waagt zijn kans in een nieuwe aflevering van 'Stukken Van Mensen'. In seizoen 2 probeerde hij het al eens met een werk van de kunstenaar Denmark, deze keer heeft hij een plaasteren beeld van Albert Szukalski meegebracht.

Het is een spookachtige creatie in de typische stijl van de kunstenaar. Bij de dealers is de interesse meteen groot, dus beginnen bij Axel de eurotekens al door z'n hoofd te spoken. Hij start in de kamer van Carlo, die een eerste bod doet van €2.500, maar daar wordt Axel niet meteen warm van: 'Dat ligt in de verwachtingen wat ik als openingsbod in gedachte had. Een fatsoenlijk bod dus, maar daar kunnen we niet meewerken op dit moment.'

Ook Werner uit Meise komt langs met een bijzonder stuk: een horloge van Audemars Piguet. Het gaat om een uiterst exclusieve editie van de Royal Oak, waarvan slechts 40 exemplaren bestaan. Dat maakt het natuurlijk interessant voor de dealers. Paul ziet het stuk alvast graag richting Brugge vertrekken: 'Ik dacht dat ik de schoonste horloge droeg, maar blijkbaar niet. Het is wel iets chique!'

Daarnaast probeert ook Margot uit Asse haar slag te slaan. De studente modetechnieken vond op de rommelmarkt een trui van Moschino voor één luttele euro. Nu hoopt ze die met zoveel mogelijk winst door te verkopen.

'Stukken Van Mensen', zaterdag 7 maart om 20.00 uur bij Play.