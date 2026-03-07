Is dit het einde van De Withoeve in 'Thuis'?
Aaron Blommaert schittert in eerste hoofdrol naast topactrices Charlotte Timmers en Ini Massez
Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Axel Daeseleire waagt zijn kans in 'Stukken Van Mensen': 'Fatsoenlijk openingsbod, maar daar kunnen we niet mee werken'

zaterdag 7 maart 2026
Foto: Play

Niemand minder dan Axel Daeseleire waagt zijn kans in een nieuwe aflevering van 'Stukken Van Mensen'. In seizoen 2 probeerde hij het al eens met een werk van de kunstenaar Denmark, deze keer heeft hij een plaasteren beeld van Albert Szukalski meegebracht.

Het is een spookachtige creatie in de typische stijl van de kunstenaar. Bij de dealers is de interesse meteen groot, dus beginnen bij Axel de eurotekens al door z'n hoofd te spoken. Hij start in de kamer van Carlo, die een eerste bod doet van €2.500, maar daar wordt Axel niet meteen warm van: 'Dat ligt in de verwachtingen wat ik als openingsbod in gedachte had. Een fatsoenlijk bod dus, maar daar kunnen we niet meewerken op dit moment.'



Ook Werner uit Meise komt langs met een bijzonder stuk: een horloge van Audemars Piguet. Het gaat om een uiterst exclusieve editie van de Royal Oak, waarvan slechts 40 exemplaren bestaan. Dat maakt het natuurlijk interessant voor de dealers. Paul ziet het stuk alvast graag richting Brugge vertrekken: 'Ik dacht dat ik de schoonste horloge droeg, maar blijkbaar niet. Het is wel iets chique!'

Daarnaast probeert ook Margot uit Asse haar slag te slaan. De studente modetechnieken vond op de rommelmarkt een trui van Moschino voor één luttele euro. Nu hoopt ze die met zoveel mogelijk winst door te verkopen.

'Stukken Van Mensen', zaterdag 7 maart om 20.00 uur bij Play.


Stukken van mensen op tv
Persbericht Play
NU en STRAKS op tv

  • 18:00
    VRT NWS Update
    18:10
    #LikeMe
  • 16:50
    Sporza: WK Voetbal Vrouwen Kwalificatie 2027
    19:05
    Evangelicals: from faith to power
  • 18:00
    Ket & Doc
    18:15
    Zig & Sharko
  • 17:05
    The Voice van Vlaanderen
    19:00
    VTM Nieuws
  • 14:00
    Darts
    18:15
    Foute Vrienden Australië
  • 17:25
    S.W.A.T.
    19:00
    Paddington
  • 17:20
    All New Traffic Cops
    22:30
    Xtinction
  • 17:35
    The Irrational
    00:15
    Geen uitzending
  • 17:50
    Are You Being Served?
    20:00
    Nonkel Jef
  • 17:15
    Huizenjagers
    20:00
    Stukken van mensen
  • 17:40
    NCIS
    23:05
    Criminal Minds
  • 18:05
    Brooklyn Nine-Nine
    20:35
    About My Father
  • 18:00
    Chateau Meiland
    20:35
    Don't Worry, Be Happy
  • 17:30
    World's Most Evil Killers
  • 17:50
    De CFO podcast
    18:24
    Business Branding
  • 17:53
    Diy on wheels
    18:55
    Seventies To Seven
  • 17:45
    Het Weekmenu
    18:30
    Loïc zot van koken weekmenu
  • 18:00
    London Kills
    19:00
    Call the Midwife
  • 18:05
    Lie to Me
    19:00
    Paradise
  • 18:00
    NOS Journaal 18.00 uur
    18:15
    NOS Sportjournaal
  • 17:55
    EO Metterdaad
    18:10
    Nederland Zingt
  • 17:55
    Welkom thuis
    18:10
    Voor het blok