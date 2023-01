Axel Daeseleire botst op een erfenis van meer dan 1 miljoen euro in 'Erfgenaam Gezocht'

Axel Daeseleire verdiept zich opnieuw in de zaak van Jef Rijmen, de mijnwerker uit Limburg die in 1997 overleed in Heusden-Zolder. Tijdens een buurtonderzoek kwam Axel te weten dat de familie Rijmen een zeer spaarzaam leven leidde op de familieboerderij en via de heemkundige kring van Beringen-Paal kreeg hij ook heel wat extra info.

Blijkt dat uit alle familiale vertakkingen slechts 1 erfgenaam nog in leven is: Alex Vandingelen, de zoon van een groottante van Jef. Ook notaris Carol Bohyn heeft ondertussen het nodige opzoekwerk gedaan en vraagt Axel langs te komen want er is een onverwachte wending in de zaak. De erfenis van Jef Rijmen bedraagt maar liefst 1 020 972 euro, maar volgens de wet behoort een afstammeling van een groottante niet tot de erfgenamen. Een bijzonder pijnlijke zaak die Axel niet onberoerd laat: 'Dit vind ik erg. Dat geld zou dan naar een goed doel moeten gaan! Maar dat de staat nu die erfenis gaat innen… Ik vind dit een legale vorm van diefstal', klinkt het verontwaardigd.

De andere zaak die Axel opvolgt, is die van Martha Neckers, een schooljuffrouw uit het West-Vlaamse Slijpe die ruim twintig jaar geleden, op 100-jarige leeftijd, overleed. In zijn lange zoektocht naar een erfgenaam kwam Axel uiteindelijk uit bij Filiep, de kleinzoon van een neef van Martha. Maar via notaris Bohyn verneemt Axel dat Martha een testament had en daar komt Filiep niet in voor... Haar erfenis bedraagt ruim 23 000 euro en die wil Martha verdelen over vier verschillende katholieke doelen, waaronder die van de Zusters Annuntiaten uit Heverlee. Axel vertelt het goede nieuws aan Zuster Lucette en Zuster Jacinta.

