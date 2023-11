Average Rob, Annelien Coorevits en Lindsay De Bolle wanen zich even Miley Cyrus in 'The Big Bang'

Wat gebeurt er als drie BV-duo's zich in een arena storten vol groots opgezette spelen uit de hoofden van de broer Coppens?

Wie navigeert moeiteloos door een parcours met mysterieuze opdrachten? En welk duo veroorzaakt op zaterdag 18 november als eerste de 'Big Bang'? Dit keer betreden Average Rob & Hakim Chatar, Stephanie & Annelien Coorevits en Christoff & Lindsay De Bolle de Coppens-arena in 'The Big Bang'. 'Rob is veel fitter dan ik. Ik heb hem nodig voor kracht en positive vibes', lacht Hakim bij de start. Ook bij team De Bolle is de taakverdeling meteen duidelijk: 'Lindsay was vroeger al de waaghals en ik stond erop te kijken', lacht Christoff. De kandidaten moeten logisch denken, lef tonen én de Miley Cyrus in zichzelf loslaten op een, hoe kan het ook anders, ‘Wrecking Ball’.

'The Big Bang', zaterdag 18 november om 20.30 uur bij VTM en op VTM GO.