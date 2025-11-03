Annemie ziet de verbouwingswerken goed opschieten in 'In Hemelsnaam'

Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
maandag 3 november 2025
De verbouwingswerken zijn begonnen en zuster Katharina leidt Annemie rond op de werf. Moeder Myriam was vroeger moeder-overste van een andere abdij.

Noodgedwongen heeft ze zelf haar klooster moeten sluiten. Omdat zuster Lieve soms een beetje verloren loopt in haar hoofd, waakt de jongere zuster Sabine de hele dag over haar. Zuster Myriam zoekt een oplossing voor de 20.000 boeken in de kloosterbibliotheek.


'In Hemelsnaam', dinsdag 4 november om 20.40 uur op VRT 1.


Dinsdag 4 november 2025 om 20u55
VRT 1
Donderdag 6 november 2025 om 23u00  »
VRT 1
Woensdag 5 november 2025 om 16u30  »
VRT 1
Dinsdag 11 november 2025 om 20u50  »
VRT 1
Woensdag 12 november 2025 om 16u30  »
VRT 1
Kijktip van de dag

'Het Huis' met Radja Nainggolan (VRT 1)

eze week ontvangt Eric Goens voetballer Radja Nainggolan. Radja's carrière is indrukwekkend, maar ook tumultueus. Op zijn zestiende vertrekt hij naar het Italiaanse Piacenza om er geld te verdienen voor zijn familie. Daarna volgen Cagliari, de topclubs AS Roma en Inter Milaan, een bewogen periode bij Royal Antwerp FC, een korte carrière in Indonesië, en uiteindelijk KSC Lokeren.

'Het Huis', om 20.40 uur op VRT 1.

