Annemie ziet de verbouwingswerken goed opschieten in 'In Hemelsnaam'

De verbouwingswerken zijn begonnen en zuster Katharina leidt Annemie rond op de werf. Moeder Myriam was vroeger moeder-overste van een andere abdij.

Noodgedwongen heeft ze zelf haar klooster moeten sluiten. Omdat zuster Lieve soms een beetje verloren loopt in haar hoofd, waakt de jongere zuster Sabine de hele dag over haar. Zuster Myriam zoekt een oplossing voor de 20.000 boeken in de kloosterbibliotheek.

In hemelsnaam op tv

In 2009 werd Annemie Struyf voor het eerst toegelaten in de stille, verborgen wereld van het slotklooster in Brecht. Zestien jaar na haar eerste bezoek aan het slotklooster, zoekt Annemie de trappistinnen van Brecht opnieuw op.