Anke Buckinx dealt met innerlijke strijd in 'Kung Fu Helden'

De zon is nog maar net opgekomen of de 'Kung Fu Helden' staan in Zuid-Korea al klaar voor dag twee van hun avontuur. 'Ik dacht dat het vandaag zachter zou zijn omdat het gisteren zo hard was', begint Arno Van Impe (Arno The Kid).

'Maar absoluut niet, foute gedachte.' Master Yan Lei steekt van wal met een pittige ochtendtraining en een krachtige boodschap: 'Ik wil dat jullie discipline meteen naar voren komt. Ik heb geen tijd te verliezen. Je moet in jezelf geloven.' De bewegingen tijdens de lessen krijgskunst verlopen niet vlekkeloos en zoals in elke klas, moet er altijd iemand zijn die het als eerste aan de stok krijgt met de leerkracht. Laurent Bailleul (Guga Baúl) ondervindt snel waar zijn plaats is nadat hij terechtgewezen wordt door Master Yan Lei.

De eerste intensieve meditatiesessie bereikt zijn doel bij de studenten. In het bijzonder bij Anke Buckinx, die op 'Tea Time' gaat bij Master Heng Yi. Anke deelt voor het eerst dat ze al haar hele leven worstelt met ADHD. In de rust van de tempel vindt ze eindelijk de ruimte om haar emoties te verkennen. Ze hoopt dat de wijsheid van de master haar nieuwe inzichten kan bieden. Tussen de trainingen door, maakt een openhartig gesprek tussen Kevin Janssens en Arno Van Impe veel emoties los. 'De oude stempel is dat een man sterk moet blijven en niet mag wenen. Maar dat mag en moet zelfs', zegt Arno. 'Je mag hulp vragen. Dat is heel moeilijk, maar ik heb hier echt de bevestiging gekregen dat het oké is.'

