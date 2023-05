Andy Peelman redt leven van Amerikaanse jongeman in 'Andy op Patrouille'

Van Amerika en Mexico tot Jordanië en Canada: Andy Peelman trekt opnieuw de wijde wereld rond om zich aan te sluiten bij lokale politiekorpsen. In de eerste aflevering van 'Andy op Patrouille' start Andy's spannende avontuur in Livingston, een stad in de Amerikaanse staat Montana.

Nadat het team een verontrustende oproep ontvangt, volgt er meteen een pittige opdracht. Een jonge Amerikaan blijkt na een overdosis drugs roerloos op de grond te liggen. Er heerst enorme paniek bij zijn ouders, want de jongeman krijgt geen lucht meer. Wanneer de ambulance aankomt, krijgt Andy opeens een levensreddende spuit toegegooid. “Steek het in z’n been!”, klinkt het. Hij moet snel handelen, want het leven van de man hangt aan een zijden draadje…

'Andy op Patrouille', vanaf 10 mei elke woensdag om 20u35 bij VTM.