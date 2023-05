Andy Peelman en zijn cameraploeg worden plots beschoten in 'Andy op Patrouille'

Politiewerk verloopt niet altijd zonder gevaar, dat weet ook Andy Peelman. In een nieuwe aflevering van 'Andy op Patrouille' kruipen Andy en zijn cameraploeg door het oog van de naald.

Tijdens de achtervolging van een drugsdealer, in een klein steegje in het Mexicaanse Acapulco, worden ze plots beschoten. 'Ze zijn aan ‘t schieten mannen, licht uit! Even oppassen nu, dit is geen zever. Blijf altijd achter mij', roept Andy naar de ploeg. 'Opeens hoor je twee schoten, maar je weet niet hoe of wat. Je hoort wel dat het vlakbij is en je hebt een ploeg mee die net zoals ik ongewapend is. Op dat moment gaat je hart veel sneller kloppen.'

'Andy op Patrouille', woensdag 17 mei om 20.35 uur bij VTM en ook op VTM GO.