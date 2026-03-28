Andy Peelman bewaart zijn kunst op een wel heel bijzondere plek: 'Onder mijn tapijt!'
In de laatste aflevering van 'Stukken van Mensen' komt Andy Peelman langs in het KMSKA. Aan Evy vertelt hij dat hij een opvallende hobby heeft: 'Het is mijn guilty pleasure om 's avonds in bed te scrollen op verschillende veilingsites, waar ik dan geregeld iets koop. Soms tot grote ergernis van mijn vrouw.'
Zo kocht hij ooit litho’s van Andy Warhol, Rembrandt en Picasso. Het werk van Warhol probeert hij nu te verkopen aan de kunstdealers in 'Stukken van Mensen'. Omdat hij de litho opgerold aankocht en niet meteen plat kreeg, biecht hij op dat hij het werk onder zijn tapijt bewaarde - tot grote hilariteit van de dealers. 'Dat moet je toch niet zeggen!', waarschuwt Sofie hem meteen. En wanneer Yves vraagt waar hij de Rembrandt en Picasso dan momenteel bewaart, begint Andy lichtjes te blozen.
Voor de laatste aflevering heeft Evy niet één, maar twee bekende koppen uitgenodigd. Naast Andy Peelman komt ook professor arbeidseconomie Stijn Baert langs in het Antwerpse museum. Hij brengt een werk mee van Georges Vaxelaire uit 1976. Stijn Baert zou zichzelf niet zijn zonder een doordacht economisch plan: 'Ik start op €2.000 in de eerste kamer. Als ik dat krijg, is het voor mij klaar. Daarna zak ik kamer per kamer met €300. Dat is de wet van de vraag.' Een man met een plan dus!
De laatste aflevering van 'Stukken van Mensen' is zaterdag 28 maart om 20.00 uur te zien bij Play.
Kijktip van de dag
Jan merkt dat Roos ineens anders is: vrolijk, lief voor haar broer en opvallend zelfverzekerd. JP en Julie maken zich ook zorgen, en Jan raakt steeds meer in de war. Wat zit er echt achter haar plotselinge verandering, en hoe moet hij omgaan met alles wat hij ontdekt?
'Boomer', om 20.50 uur op VRT 1.