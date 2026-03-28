Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
VTM zoekt kandidaten voor een gloednieuw quizprogramma
Wantrouwen bereikt hoogtepunt in finale 'De Box': 'Hoe naïef kan je zijn?'

Andy Peelman bewaart zijn kunst op een wel heel bijzondere plek: 'Onder mijn tapijt!'

zaterdag 28 maart 2026
Foto: Play - © Play Media 2026

In de laatste aflevering van 'Stukken van Mensen' komt Andy Peelman langs in het KMSKA. Aan Evy vertelt hij dat hij een opvallende hobby heeft: 'Het is mijn guilty pleasure om 's avonds in bed te scrollen op verschillende veilingsites, waar ik dan geregeld iets koop. Soms tot grote ergernis van mijn vrouw.'

Zo kocht hij ooit litho’s van Andy Warhol, Rembrandt en Picasso. Het werk van Warhol probeert hij nu te verkopen aan de kunstdealers in 'Stukken van Mensen'. Omdat hij de litho opgerold aankocht en niet meteen plat kreeg, biecht hij op dat hij het werk onder zijn tapijt bewaarde - tot grote hilariteit van de dealers. 'Dat moet je toch niet zeggen!', waarschuwt Sofie hem meteen. En wanneer Yves vraagt waar hij de Rembrandt en Picasso dan momenteel bewaart, begint Andy lichtjes te blozen.


Voor de laatste aflevering heeft Evy niet één, maar twee bekende koppen uitgenodigd. Naast Andy Peelman komt ook professor arbeidseconomie Stijn Baert langs in het Antwerpse museum. Hij brengt een werk mee van Georges Vaxelaire uit 1976. Stijn Baert zou zichzelf niet zijn zonder een doordacht economisch plan: 'Ik start op €2.000 in de eerste kamer. Als ik dat krijg, is het voor mij klaar. Daarna zak ik kamer per kamer met €300. Dat is de wet van de vraag.' Een man met een plan dus!

De laatste aflevering van 'Stukken van Mensen' is zaterdag 28 maart om 20.00 uur te zien bij Play.


Stukken van mensen op tv
Zaterdag 28 maart 2026 om 20u00
Play 4
Vijf topdealers worden bezocht door verkopers met een missie: een exclusief pronkstuk voor een zo hoog mogelijke prijs aan de man brengen.
Persbericht Play
https://www.play.tv/
Meer artikels over Play
Aanbiedingen
TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'Boomer' (VRT 1)

Jan merkt dat Roos ineens anders is: vrolijk, lief voor haar broer en opvallend zelfverzekerd. JP en Julie maken zich ook zorgen, en Jan raakt steeds meer in de war. Wat zit er echt achter haar plotselinge verandering, en hoe moet hij omgaan met alles wat hij ontdekt?

'Boomer', om 20.50 uur op VRT 1.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 16:55
    Witse
    17:50
    Kijk uit
  • 17:30
    Verdon: mountain of the dams
    18:25
    North Shore
  • 17:25
    GameKeepers
    17:50
    De week van Karrewiet
  • 16:20
    The Voice van Vlaanderen
    18:20
    SOS Piet XL
  • 17:05
    Interrogation Raw
    17:55
    Verslaafd!
  • 17:35
    S.W.A.T.
    18:25
    Back to the Future
  • 17:10
    All New Traffic Cops
    22:30
    Chloe
  • 17:25
    Will Trent
    00:05
    Geen uitzending
  • 17:35
    Are You Being Served?
    20:00
    Nonkel Jef
  • 17:20
    Huizenjagers
    20:00
    Stukken van mensen
  • 16:45
    NCIS
    23:05
    Criminal Minds
  • 17:30
    Brooklyn Nine-Nine
    20:35
    Ghostbusters II
  • 17:00
    Chateau Meiland
    20:35
    Op Een Ander
  • 17:40
    World's Most Evil Killers
  • 17:16
    Z-Weekoverzicht
    17:50
    Trends Talk
  • 17:35
    De ambachter
    18:00
    Classics 55
  • 17:35
    Het Weekmenu
    18:20
    Loïc zot van koken weekmenu
  • 16:55
    Outrageous
    17:55
    Call the Midwife
  • 16:55
    Station 19
    17:50
    Lie to Me
  • 16:55
    De Gezonken Meesters
    17:57
    Socutera
  • 17:40
    De Verandering
    17:55
    EO Metterdaad
  • 17:40
    De eerste keer
    18:05
    Zapp detective: Het moordspel