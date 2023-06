Amy Sonck waagt zich aan parachutesprong uit een luchtballon in 'Extramy'

Parachutespringen, jetskiŽn, kickboksen, stuntvliegen, motorcrossen en rugbyen. In de gloednieuwe en adrenalinepompende VTM GO SHORTIE 'Extramy' gaat Amy Sonck weg van haar safe space en op zoek naar haar sportieve limieten.

In de eerste twee afleveringen, vanaf zaterdag 10 juni exclusief op VTM GO, waagt Amy zich aan een parachutesprong en een wedstrijdje kickboksen. Niet zomaar een parachutesprong uit een vliegtuig, wél uit een luchtballon. Vanop een extreme hoogte uit een mand springen, is voor de stoere Amy toch wel even slikken: 'Raar dat het zo stil is nu, ik vind dat niet rustgevend', klinkt het. 'Gaan we daarheen? Nee, toch niet. Naar daar dan? Nee, dat gaat ook niet. Je moet met zoveel dingen rekening houden en dat is wel een raar gevoel. Kunnen we niet gewoon racen op de grond?'

Kickboksen daarentegen ziet Amy beter zitten. Maar is dat ook nog het geval wanneer ze het moet opnemen tegen Vlaams kampioene Sharon Punt?

'Extramy', elke zaterdag twee nieuwe afleveringen, exclusief op VTM GO.