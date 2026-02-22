'Alles in Orde!' gaat de familie Delens helpen

Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
zondag 22 februari 2026
Foto: VRT 1 - © VRT 2026

Zelfs de mooiste, meest charmante woning kan zorgen voor onrust en chaos, zeker als die helemaal gevuld is met spullen en herinneringen waar je niet noodzakelijk nog gelukkig van wordt.

De man van Nadia verliet haar enkele jaren geleden en liet alle spullen die ze samen verzamelden achter. Nu de zoons van Nadia allebei studeren en ze dus meestal alleen is, voelt Nadia’s huis niet meer als een thuis. Tijd om afscheid te nemen van het verleden en het vizier te richten op de toekomst.


'Alles in Orde!', maandag 23 februari om 20.45 uur op VRT 1.



Persbericht VRT 1
https://www.vrt.be/vrtmax/
Kijktip van de dag

'Gene paniek' (VRT 1)

Philippe start als angstcoach een traject met Veronica, die van kinds af aan een panische angst heeft voor water. Hij wil haar laten wennen aan het diepe water én heeft een eerste zwemles voor haar geregeld. Een andere angst die hij wil aanpakken is spinnenangst of arachnofobie. Hiervoor heeft Philippe een groepje samengesteld van zes mensen die hij in enkele korte en krachtige stappen wil helpen hun angst voor spinnen te overwinnen. Hij loodst de deelnemers van een onschuldig lesje over spinnen en voorzichtig contact met een huisspin naar een donkere kelder vol vogelspinnen.

'Gene Paniek!', om 20.05 uur op VRT 1.

