'Alles in Orde!' arriveert bij de familie Ghysels

Tine, Wesley, Jef en Jules zijn het 'goede doel' van hun omgeving: alle afdankertjes komen – met de beste bedoelingen – bij hen terecht, want iets weigeren?

Dat valt mama Tine zwaar. En omdat ze ook nog eens niets kan wegdoen, krijg je een huis dat, letterlijk, tot de nok gevuld is met spullen. Te veel spullen, want de overvloed zorgt soms voor spanningen. De gezinsleden vluchten van de rommel in hun hobby’s, maar da’s een vicieuze cirkel. Tijd om minstens de helft van de spullen weg te doen.

'Alles in Orde', maandag 2 maart om 20.45 uur op VRT 1.