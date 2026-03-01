'Alles in Orde!' arriveert bij de familie Ghysels

Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW
zondag 1 maart 2026
Foto: VRT 1 - © VRT 2026

Tine, Wesley, Jef en Jules zijn het 'goede doel' van hun omgeving: alle afdankertjes komen – met de beste bedoelingen – bij hen terecht, want iets weigeren?

Dat valt mama Tine zwaar. En omdat ze ook nog eens niets kan wegdoen, krijg je een huis dat, letterlijk, tot de nok gevuld is met spullen. Te veel spullen, want de overvloed zorgt soms voor spanningen. De gezinsleden vluchten van de rommel in hun hobby’s, maar da’s een vicieuze cirkel. Tijd om minstens de helft van de spullen weg te doen.


'Alles in Orde', maandag 2 maart om 20.45 uur op VRT 1.


Alles in orde! op tv
Maandag 2 maart 2026 om 20u45  »
VRT 1
In Alles in orde! helpt Danira samen met opruimcoach Nele en klusser Kenny gezinnen die zoveel spullen hebben dat ze door de bomen het bos niet meer zien. De opdracht? Afscheid nemen van de helft van de spullen.
Woensdag 4 maart 2026 om 23u15  »
VRT 1
In Alles in orde! helpt Danira samen met opruimcoach Nele en klusser Kenny gezinnen die zoveel spullen hebben dat ze door de bomen het bos niet meer zien. De opdracht? Afscheid nemen van de helft van de spullen.
Maandag 9 maart 2026 om 20u45  »
VRT 1
In Alles in orde! helpt Danira samen met opruimcoach Nele en klusser Kenny gezinnen die zoveel spullen hebben dat ze door de bomen het bos niet meer zien. De opdracht? Afscheid nemen van de helft van de spullen.

