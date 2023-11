'Alleen Elvis Blijft Bestaan' ontvangt vrijdag Sofie Van de Velde

Haar vader, kunstpaus Ronny Van de Velde, stampte één van de meest legendarische galeries van België uit de grond. Als kind zat Sofie Van de Velde dan ook aan de keukentafel met klinkende namen als Christo, Jeff Koons en Panamarenko.

Ze had een ongewone kindertijd, die ze zelf omschrijft als ‘een wervelstorm’ en die haar verdere parcours inspireerde.

Zoals dat wel vaker gaat, koos ze initieel voor een heel andere route. Ze volgde als tiener beroepsonderwijs en studeerde daarna voor maatschappelijk assistente. Daarna liep ze stage in de jeugdrechtbank en kon ze aan de slag bij het Centrum voor Leerlingenbegeleiding, waar ze zich verdiepte in jongeren in een problematische opvoedingssituatie. Ze werd adviseur onderwijs­beleid van de stad Antwerpen en docent aan de hogeschool.

Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Vandaag runt ze haar eigen business, gaat ze consequent op zoek naar de meerwaarde in het programma 'Stukken van Mensen' en is ze voorzitter van de Federation of European Art Galleries. Als kunstondernemer geeft ze jonge kunstenaars vleugels maar ze houdt hen ook stevig met de voeten op de grond. Haar beeldfragmenten liggen dicht bij haar hart: ze staan bol van de verbeelding, de creativiteit en de veerkracht.

'Alleen Elvis Blijft Bestaan', vrijdag 24 november op VRT CANVAS.