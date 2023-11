'Alleen Elvis Blijft Bestaan' ontvangt Koen Wauters

Als frontman van Clouseau, is hij al jaren één van de bekendste zangers van Vlaanderen. Weinig andere bands inspireerden zo'n hysterie: tv-maker Paul Jambers wijdde in 1990 een volledige reportage aan de zogenaamde Clouseaumania.

Het oorverdovende gegil ging uiteindelijk liggen, maar het succes bleef. Vanaf 2000 vertaalde die populariteit zich onder meer in uitverkochte concertreeksen in het Antwerpse Sportpaleis. In 2022 kwam de meest recente plaat Jonge wolven uit en deze zomer verraste Clouseau tienduizenden festivalgangers op Pukkelpop, die stonden te wachten op de Finse band Tarkastaja.

Alsof dat nog niet genoeg was, bouwde Koen Wauters gelijktijdig een mooie carrière uit als tv-presentator. Muziekprogramma’s, entertainende shows, een quiz, een talentenwedstrijd: zijn palmares is even uiteenlopend als consistent. Hij draait moeiteloos mee aan de top in heel wispelturige werelden, zonder de weg kwijt te raken.

Is hij echt zo onvermoeibaar als hij lijkt? Wat hebben zijn avonturen in de Dakar-rally hem geleerd? En hoe kijkt hij naar de bloeiende mediacarrière van zijn dochter, zoveel jaar nadat hij zelf de spotlights in stapte?

'Alleen Elvis Blijft Bestaan', vrijdag 17 november op VRT CANVAS.