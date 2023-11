'Alleen Elvis Blijft Bestaan' krijgt Guy Verhofstadt over de vloer

'Alleen Elvis Blijft Bestaan' nodigt doorgaans geen actieve politici uit. Toen Guy Verhofstadt aankondigde dat hij geen nieuw mandaat ambieert in 2024, spitsten ze de oren.

Zijn politiek verhaal begon in de jaren ‘70, als student aan de Rijksuniversiteit Gent. Hij werd er voorzitter van het Liberaal Vlaams Studentenverbond. In 1976 was hij al gemeenteraadslid in Gent en amper drie jaar later maakte hij zijn intrede in de nationale politiek. In de jaren ‘80 werd hij volksvertegenwoordiger én minister, in de Regering Martens VI. Het is in deze periode dat hij zijn bijnaam ‘Baby Thatcher’ kreeg en waarin een voorzitter van de vakbond ACV hem in een interview ‘da joenk’ noemde. Hij werd partijvoorzitter van Open VLD en was jarenlang onze eerste minister. Vandaag zetelt hij in het Europees Parlement, waar hij recent hoofdonderhandelaar was tijdens de onderhandelingen over de Brexit.

Hij legde een indrukwekkend parcours af, al waren er natuurlijk – hoe kan het anders – de nodige obstakels, scherpe kritiek en omstreden dossiers. Tijd voor een stevig gesprek met de voormalige premier.

