'Alleen Elvis Blijft Bestaan' heeft Dirk De Wachter te gast

Foto: VRT CANVAS - © VRT 2023

Voor het eerst in de geschiedenis van 'Alleen Elvis Blijft Bestaan' maakt een gast een comeback. Is het goed of slecht nieuws dat psychiater Dirk De Wachter een kleine tien jaar later nog altijd feilloos zijn vinger kan leggen op de etterende wonden die onze maatschappij plagen?