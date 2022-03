Aagje Vanwalleghem, Yanina Wickmayer en Lotte Kopecky werpen de knikkers op in 'Marble Mania'

454.075 kijkers (live+uitgesteld+online) volgden vorige week de spannende aflevering van 'Marble Mania' met radio-dj's Anke Buckinx, Sofie Engelen en Maarten Vancoillie. In de vierde aflevering strijdt de top van de Vlaamse vrouwelijke sporters om de titel van Knikkerkampioen.

Turnster Aagje Vanwalleghem, wielrenster Lotte Kopecky en tennisster Yanina Wickmayer nemen het tegen elkaar op, terwijl Kürt Rogiers het spectaculaire spel in goede (knikker)banen leidt en commentator Kamal Kharmach zijn hilarische verslaggeving voorziet. Kan team rood aka Aagje het spel winnen met haar lenige worpen? Of is team geel aka Lotte koploper? Verslaat team blauw aka Yanina de competitie met haar stevige rechtse serve? Ook Kürt waagt zijn kans op de knikkerbaan, wanneer hij de dames demonstreert hoe gevaarlijk de spelbrekers kunnen zijn.

De oogverblindende metropolis-geluksbaan doet dromen van verre reizen. 'Op het einde van het eerste deel van mijn carrière, zat ik elke week wel op hotel', vertelt Yanina. Tijdens het tegelschieten slaat Aagje de knikker helemaal mis: 'Ik ga gewoon mijn ogen sluiten, dat gaat beter gaan.' Op de speelgoed-geluksbaan sjezen de knikkers langs blokken, autootjes en Legomannetjes. 'Ik herinner me niet veel speelgoed van vroeger. Ik weet wel nog dat ik heel veel vocht met mijn broers', lacht Lotte. Welke topsportster baant zich een weg naar de overwinning?

'Marble Mania', zaterdag 5 maart om 20.25 uur bij VTM en ook op VTM GO.