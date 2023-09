Aagje Vanwalleghem opent aanval op Nora Gharib tijdens eerste ronde tafel in 'De Verraders'

Foto: VTM - © DPG Media 2023

De jacht op 'De Verraders' is geopend en gaat vanavond z'n tweede dag in. De bondgenoten verzamelen voor het eerst aan de ronde tafel in de hoop een verrader te ontmaskeren en uit het kasteel te verbannen.

Die eerste ronde tafel belooft meteen vuurwerk en stevent af op een tweestrijd, waarbij verschillende deelnemers geviseerd worden. De eerste leugens worden opgemerkt en confrontaties worden aangegaan.

Ex-turnster Aagje Vanwalleghem opent de aanval op Nora Gharib. Aagje is teleurgesteld in Nora en laat dat ook duidelijk merken aan de groep. 'Nora, jij maakt mij verdacht en daarom vind ik jou verdacht', klinkt het. Een aanval die totaal onverwacht komt voor Nora… Wie wordt aan de eerste ronde tafel uit het kasteel verbannen? Houdt het pact van vliegtuig 1 stand of barst het uit elkaar?

'De Verraders', zondag 24 september om 19.55 uur bij VTM.

'​​De Verraders: De Ronde Tafel', zondag 24 september om 21.25 uur bij VTM.