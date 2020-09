'Zapp Your Planet' vanaf nu wekelijks in actie op NPO Zapp

Foto: © NTR 2020

Maak jij je zorgen over klimaatverandering? Wil je alles weten over de prachtige natuur op onze planeet? Ben je nieuwsgierig naar nieuwe uitvindingen die de wereld mooi en gezond houden? En sta je te springen om zelf in actie te komen, maar weet je niet hoe?

Dan is 'Zapp Your Planet' het programma voor jou! Vanaf vrijdag 18 september wekelijks te zien op NPO Zapp.

In 'Zapp Your Planet', hét programma over natuur- en duurzaamheid op NPO Zapp, gaan Zapp-presentatoren Manon Hoijtink, Remy Hogenboom en Toon Maassen op missie. Ze weten een hoop over het klimaat, maar nog lang niet alles! Samen met de kijker gaan ze op ontdekkingstocht. Ze proberen nieuwe uitvindingen uit, ontmoeten slimme onderzoekers, spreken inspirerende klimaatstrijders en verzinnen ludieke acties.

Manon, Remy en Toon ontdekken onder andere dat we van onze poep, die we normaal door de wc spoelen, mest kunnen maken om groenten beter te laten groeien. En dat het Grevelingenmeer in Zeeland een oase voor vogels, zeehonden en surfers lijkt, maar onderwater het net een kerkhof is! Ook komen ze er achter dat er in afvalcontainers van supermarkten heel veel lekkere chocolade te vinden is, dat je in Nederland zeewier meteen uit de zee kunnen eten en dat je de wereld kunt redden door tweedehands kleding te kopen. Je ziet het allemaal in 'Zapp Your Planet'!

Bekende Zapp-titel

'Zapp Your Planet' (ZYP) is een bestaande Zapp-titel. Afgelopen jaren konden kinderen zich tijdens actiedagen inzetten voor de natuur en een gezonde planeet. Thema’s die daarbij centraal stonden, waren de bosbranden in Australië, bijensterfte en energiebesparing. Nu wordt het programma door de NTR uitgebouwd tot vaste pijler op de vrijdagavond bij Zapp. De grote (jaarlijkse) acties blijven een terugkerend onderdeel van het programma.

Kijk ook eens op www.zappyourplanet.nl en volg via Insta /zappyourplanet.

'Zapp Your Planet', vanaf 18 september elke vrijdag rond 17.30 uur op NPO Zapp.