'Uitmarkt 2020' dit weekend bij de NTR

Ook Typhoon, Nederlands Kamerkoor, Pink Oculus, Die Verdammte Spielerei, Steef de Jong, Froukje, Michelle David & The Gospel Sessions en S10 maken deel uit van 'Uitmarkt 2020: Wende's Kaleidoscoop'.

Ze zullen samen met Douwe Bob, Eefje de Visser, Nederlands Dans Theater, Claron McFadden, Cello Octet Amsterdam, Naaz en Torre Florim het publiek vanaf het toneel van Koninklijk Theater Carré verrassen in deze wervelende tv-show, te zien op 29 augustus bij de NTR op NPO 2. Multitalent Wende breekt in haar show alle stijlen, genres en hokjes open en laat zien hoe rijk cultureel Nederland is. De laatste namen die zijn geprogrammeerd, worden in de week voorafgaand aan 29 augustus bekend gemaakt.`

In 'Uitmarkt 2020: Wende’s Kaleidoscoop' brengt Wende vanuit Koninklijk Theater Carré, in samenwerking met de NTR en de Uitmarkt, kunstenaars uit alle werelden en genres bij elkaar voor een vijfenzeventig minuten durende uitdagende tv-show. Het initiatief biedt de artiesten en het publiek, nu theaters en concertzalen veelal gesloten zijn, toch een podium. Wende tovert bands, dansers, koren, schrijvers en acteurs op het toneel en creëert een magische plek waar koorzang, moderne dans, hiphop, soul en dampende elektronica elkaar ontmoeten. Samen met Michiel van Erp is ze ook verantwoordelijk voor de regie van de voorstelling. De tv-regie van de uitzending op 29 augustus is in handen van David Grifhorst.



'Wende’s Kaleidoscoop'

Wanneer Wende in 2018 huiskunstenaar wordt van Koninklijk Theater Carré, ontwikkelt ze het idee voor een eigenzinnig minifestival in de piste. Ze wil dat het publiek zich kan laten verrassen en zich kan onderdompelen in een uitdagende show, zonder blokkenschema. Ze gooit de rijkdom van het Nederlandse cultuurlandschap in een koker en schudt deze hard door elkaar: Wende’s Kaleidoscoop. De eerste editie in 2018 wordt overrompelend genoemd. De tweede editie in 2019 was nog succesvoller. Dit jaar dreigde de derde editie van de voorstelling niet door te gaan door de coronamaatregelen. Tot de samenwerking met de NTR en de Uitmarkt tot stand kwam en een speciale editie van Wende’s Kaleidoscoop dit jaar voor tv gemaakt wordt.

Uitmarkt

De Uitmarkt markeert al 43 jaar de nationale opening van het culturele seizoen. Het biedt een laagdrempelig en inspirerend platform voor iedereen die kennis wil maken met wat het nieuwe seizoen te bieden heeft. Al sinds 2006 werken de NTR (voorheen NPS) en de Uitmarkt samen om de opening van het culturele seizoen te vieren; zo ook dit jaar. De Uitmarkt zal dit jaar doorgaan in aangepaste vorm: digitaal en in de zaal. Op 28/29/30 augustus is er een breed aanbod aan voorstellingen gratis te bekijken; sommige voorstellingen volg je als livestreams, andere optredens staan het hele weekend online en een aantal is in de zaal bij te wonen voor beperkt publiek. Het volledige programma staat vanaf 18 augustus op www.uitmarkt.nl/agenda.

'Uitmarkt 2020: Wende’s Kaleidoscoop', zaterdag 29 augustus om 20.10 uur op NPO 2.