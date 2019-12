Thijs Zeeman tekent bij RTL

Foto: RTL 4 - © RTL 2019

RTL maakt vandaag, 16 december, bekend dat presentator en (misdaad)journalist Thijs Zeeman (1982) een meerjarig contract tekent bij RTL.

Vanaf 1 januari gaat Zeeman aan de slag met het presenteren en het ontwikkelen van nieuwe programma’s voor het mediabedrijf.

Directeur content, Peter van der Vorst: 'Thijs Zeeman is een zeer gedegen (misdaad)journalist en televisiemaker. Hij staat garant voor boeiende en spraakmakende tv-programma’s waarin hij strijdt tegen onrecht. We kijken er naar uit om samen met hem nieuwe formats voor met name RTL 5 te gaan ontwikkelen. Welkom Thijs!'

Thijs Zeeman: 'Na vijf prachtige jaren bij SBS 6, wordt het tijd voor een volgende stap. Ik ben zeer dankbaar voor de tijd en mogelijkheden die mij daar geboden zijn. Tijdens de open gesprekken die ik met RTL heb gehad werd het mij snel duidelijk dat ik mijn carrière daar wilde voortzetten. De drive en ambities die RTL heeft voor de toekomst werken zeer aanstekelijk. Ik verheug me enorm om samen met een geweldig team weer mooie en opzienbarende programma’s te gaan maken. Het klinkt wat cliché, maar ik ben ongeloofijk trots dat ik vanaf januari 2020 onderdeel word van één van de mooiste mediabedrijven in Nederland.'