Thijs Zeeman confronteert stalkers in zijn eerste programma voor RTL 5

Presentator en (misdaad)journalist Thijs Zeeman gaat voor RTL een reeks programma's maken waarin hij mensen op een resultaatgerichte wijze confronteert met hun daden.

In 'Zeeman Confronteert: Stalkers' gaat Zeeman het gesprek aan met daders die niet willen stoppen met het herhaaldelijk lastigvallen en bedreigen van hun doodsbange slachtoffers. Voor Thijs een bekende problematiek waarvoor hij in zijn nieuwe programma een nieuw podium biedt. In deze eerste programmareeks voor RTL wordt Thijs bijgestaan door zijn trouwe kompaan Nico van den Dries (privédetective en ex-marechaussee).

Thijs Zeeman: 'Onder de noemer 'Zeeman Confronteert' zet ik confrontatie als gerechtvaardigd middel in om mensen die vastlopen te helpen met hun schrijnende problemen. Mijn team en ik behandelen bewust problematiek die wat ons betreft nog hoger op de politieke agenda zou moeten staan. Ik vind het belangrijk om in dit eerste seizoen, 'Zeeman Confronteert: Stalkers', het onderwerp stalking centraal te stellen omdat het materie is die me, zoals bekend, erg na aan het hart ligt. Dit probleem is vandaag de dag helaas relevanter dan ooit.'

Slachtoffers van stalking kunnen zich vanaf nu aanmelden voor 'Zeeman Confronteert: Stalkers' via rtl.nl/zeemanconfronteert

'Zeeman Confronteert: Stalkers' wordt geproduceerd door No Pictures Please (Fremantle) en is in het najaar van 2020 te zien bij RTL 5.