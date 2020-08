'The Impossible Row' vanaf dinsdag op Dplay

Foto: © Discovery Benelux 2020

Colin O'Brady staat voor een van de grootste uitdagingen ooit gedaan: in een roeiboot de oversteek maken van Zuid-Amerika naar Antarctica.

Het is een tocht van circa 1000 kilometer over een van de meest gevaarlijke stukken water op aarde, bekend als 'The Drake Passage'. De temperaturen kunnen oplopen tot ver onder het vriespunt en de golven kunnen hoogtes bereiken van wel 15 meter. Wat het voor Colin helemaal bijzonder maakt is dat hij voorafgaand aan de voorbereiding nooit eerder in een roeiboot had gevaren.

Maar Colin heeft vaker voor een grote uitdaging gestaan en houdt ervan de grenzen van het onmogelijke op te zoeken. Zo vestigde hij al eens het snelheidsrecord van The Explorers Grand Slam, waarbij hij de hoogste bergen van de zeven continenten moest bedwingen plus de Noord- en Zuidpool bereiken. Ook beklom hij ooit de hoogste bergen van de 50 Staten van Amerika in 21 dagen. En in 2018 was hij de eerste man die zonder enige hulp de oversteek maakte over Antarctica.

Met zijn nieuwe missie wil hij laten zien dat we als mensen allemaal het potentieel hebben om bijzondere dingen te bereiken. Kan hij deze bijzondere en bijkans onmogelijke uitdaging ook volbrengen met zijn team? Het is te zien in de avontuurlijke serie 'The Impossible Row'.

'The Impossible Row', vanaf dinsdag 4 augustus op Dplay.