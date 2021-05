Talpa Network verkoopt het ANP aan Chris Oomen

Het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) komt in andere handen. Talpa Network verkoopt het ANP aan maatschappelijk investeerder en voormalig DSW topman Chris Oomen.

Chris Oomen koopt het ANP vanuit zijn wens om het persbureau voor de lange termijn continuïteit te bieden. “Het ANP is onderdeel van het Nederlands maatschappelijk erfgoed. Het persbureau voorziet ons land sinds 1934 van een onafhankelijke journalistieke feitenbasis en heeft daarmee een belangrijke maatschappelijke taak. Het ANP is financieel gezond en is er een groeistrategie voor de komende jaren. Deze combinatie van factoren is voor mij ideaal. Ik wil het ANP dan ook voor de lange termijn in portefeuille houden.”



Talpa Network kocht het persbureau in 2018 bij de start van het netwerk. Inspelend op de continu veranderende markt en de impact van Corona heeft Talpa Network het accent in haar strategie enigszins verlegd en meer focus aangebracht. Daardoor past het ANP niet langer als een van de kernonderdelen binnen het netwerk. John de Mol, eigenaar van Talpa Network, ziet de verkoop als een logische stap. “Het ANP is een prachtig bedrijf, maar de synergie met Talpa Network is vanwege onze focusverlegging afgenomen. Ik ben verheugd dat het ANP met Chris Oomen een uitstekende nieuwe eigenaar krijgt voor de lange termijn.”



Martijn Bennis, algemeen directeur van het ANP, is ook blij met de nieuwe eigenaar. “Het ANP heeft een groot belang bij een eigenaar die oog heeft voor zowel het maatschappelijke als het financiële rendement. Oomen heeft steeds gezegd dat hij een aandeelhouder is, met de nadruk op houder. Ik heb de samenwerking met Talpa Network altijd als zeer plezierig ervaren en partijen zullen de prettige samenwerking voortzetten. Ik heb begrip voor het feit dat Talpa Network streeft naar activiteiten die een Network vormen en elkaar versterken.”



Het huidige management en Chris Oomen hebben elkaar gevonden in de ambitie om het ANP verder te ontwikkelen, financieel gezond te houden en tegelijk de betekenis van het ANP als onafhankelijke nieuwsleverancier te vergroten. Het directieteam van het ANP verbindt zich voor meerdere jaren aan het ANP.



Ook ANP-hoofdredacteur Freek Staps verwelkomt de nieuwe eigenaar: "Chris Oomen heeft zich uitgesproken voor onze kernwaarden en de journalistieke onafhankelijkheid die onze afnemers en heel Nederland van ons verwachten. Hij onderschrijft onze maatschappelijke rol en waarborgt de redactiestatuten. Hiermee ontstaat een degelijke basis voor ons werk dat gediend is bij kalmte en stabiliteit. Nieuws zelf is al hectisch genoeg. Onze ondernemingsraad en redactieraad hebben ingestemd met deze overname."



Jacques Kuyf blijft lid van de Raad van Commissarissen in de rol van voorzitter. De nieuwe aandeelhouder draagt twee nieuwe commissarissen voor.